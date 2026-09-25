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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांका के वीडियो पर तेजस्वी यादव की दो टूक, 'सम्राट चौधरी अपने…'

बांका के वीडियो पर तेजस्वी यादव की दो टूक, 'सम्राट चौधरी अपने…'

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए बिहार में कानून-व्यवस्था को मृतप्राय कहा है. बांकी की घटना सामने आते ही उन्होंने सीएम सम्राट से कई सवाल भी पूछे हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Sep 2026 10:38 AM (IST)
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बिहार के तीन जिले जमुई, समस्तीपुर और बांका सुर्खियों में है. मामला लड़की से छेड़खानी और बदसलूकी का वायरल वीडियो है. सबसे पहले जमुई की घटना सामने आई फिर समस्तीपुर से और अब बांका के मंदार पर्वत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बांका की घटना में 22 सितंबर को ही पुलिस ने संज्ञान ले लिया है. बांका का मामले आते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोला है.

शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि जमुई, समस्तीपुर के बाद अब बांका के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मंदार पर्वत पर नाबालिग लड़की के साथ शोषण, अभद्र व्यवहार और मारपीट का वीडियो वायरल… बिहार में कानून व्यवस्था मृतप्राय!"  

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'सभ्य समाज की नींव खोखला कर रहे'

तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को मनोनीत कठपुतली मुख्यमंत्री बताया. कहा कि सम्राट चौधरी अपने अनाड़ीपन, बड़बोलेपन, अपरिपक्वता, अधीरता, व्याकुलता और पुलिस कार्य प्रणाली में गैर जरूरी हस्तक्षेप से बिहार में न्याय और सभ्य समाज की नींव को प्रतिदिन खोखला कर रहे हैं.

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तेजस्वी यादव ने उठाए कई सवाल

आरजेडी नेता ने सवाल उठाया कि जमुई कांड के शेष पांच अभियुक्तों का क्या हुआ? समस्तीपुर कांड के चार अभियुक्तों को हाफ सजा मिली या फुल अथवा समीकरण के आधार पर छूट? उन्होंने कहा कि अपराधियों की जातीय पहचान देख न्याय और सजा की प्राथमिकता तय करने वाले अनैतिक कुकृत्यों के संरक्षक एवं सात हत्याओं के आरोपी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जवाब दें कि नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म व दुर्व्यवहार करने वाले दरिंदों की सामाजिक पृष्ठभूमि देख ही न्याय क्यों?  

तेजस्वी ने पूछा कि बांका के इन दरिंदों को कब पकड़ा जाएगा? क्या इनकी भी रील और जाति देख सातवीं फेल जाति विशेषज्ञ मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया देंगे? तेजस्वी ने बांका का जो वीडियो शेयर किया उसे उन्होंने म्यूट और ब्लर कर दिया है ताकि लड़की कि पहचान छुपी रहे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Sep 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
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