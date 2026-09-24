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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई कांड: पीड़िता के परिजनों की CM ने शेयर की तस्वीर, तेजस्वी बोले- 'इस जुर्म…'

जमुई कांड: पीड़िता के परिजनों की CM ने शेयर की तस्वीर, तेजस्वी बोले- 'इस जुर्म…'

तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को सातवीं फेल और सात हत्याओं का आरोपी कहते हुए हमला किया है. कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Sep 2026 11:35 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास पर गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को जमुई कांड की पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की. मुलाकात की तस्वीर को सम्राट चौधरी के एक्स हैंडल से बिना ब्लर कर दिया गया जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की मांग कर दी है. तेजस्वी ने कहा कि इस जुर्म के लिए सजा मिलनी चाहिए.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम सम्राट को नासमझ, अनाड़ी और कानून विरोधी बताया. आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री खुद पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं. जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता की परिजनों संग अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर जारी कर पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे हैं. 

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हालांकि तेजस्वी यादव ने जो तस्वीर शेयर की है वह ब्लर है. तेजस्वी यादव ने कहा कि पॉक्सो एक्ट (POCSO Act, 2012) के तहत पीड़ित बच्चे या नाबालिग की पहचान को गुप्त रखना कानूनन अनिवार्य है और इसे सार्वजनिक करना गंभीर अपराध है.

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उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "पॉक्सो अधिनियम-2012 की धारा 23 के अनुसार, किसी भी मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया) या अन्य माध्यम से पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर नहीं की जा सकती. इसमें बच्चे का नाम, पता, फोटो, स्कूल या परिवार से जुड़ी कोई भी जानकारी शामिल है जिससे उसकी पहचान का खुलासा हो सके. पहचान उजागर करने पर 6 महीने से एक साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं."

'सातवीं फेल… सात हत्याओं का आरोपी'

बिहार के मुख्यमंत्री को इस जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अन्यथा फिर पॉक्सो एक्ट को मानेगा कौन? सातवीं फेल सात हत्याओं का आरोपी मुख्यमंत्री बनाने पर ऐसे ही कानून का उल्लंघन होते रहेगा. ऐसे लोग कानून के रक्षक नहीं भक्षक है.

यह भी पढ़ें- समस्तीपुर मामले में क्यों घिरीं सांसद शांभवी चौधरी? तेजस्वी यादव खूब बोले

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Sep 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Jamui Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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