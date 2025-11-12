(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Exit Poll: एग्जिट पोल के बीच तेजस्वी यादव की 'भविष्यवाणी', महागठबंधन कितनी सीटों पर जीतेगा?
Bihar Exit Poll: तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 की तुलना अगर इस बार के मतदान से की जाए तो 72 लाख लोगों ने इस बार ज्यादा वोट दिया है. ये 72 लाख लोगों ने बदलाव और परिवर्तन के लिए मतदान किया है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) समाप्त होने के बाद तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन को 160 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं. उन्होंने कहा कि मतगणना से पहले हमें जनता दल को 1995 में मिली प्रतिक्रिया से भी बेहतर प्रतिक्रिया मिली है. तेजस्वी यादव बुधवार (12 नवंबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इस दौरान यह बात कही.
तेजस्वी यादव ने कहा, "कल वोटिंग में लोग लाइन में खड़े थे 6 बजे 7 बजे तक… लोग खड़े रहे और एग्जिट पोल आने लगे. हम न सर्व में खुशफहमी में रहते हैं और न ही गलतफहमी में रहते हैं. ये सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर जितने भी अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं, उनके दबाव में लाया गया है..." तेजस्वी यादव राघोपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मीडियाकर्मियों से कहा, "पहले भी आप लोग सर्वे में दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में जनता किसे पसंद करती है… तो 16 ,17 या 18 परसेंट से ज्यादा नीतीश कुमार नहीं उठ पाए. वहां तो एनडीए में इस बार घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा. ये वही मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे में दिखाया था कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची पर कब्जा लिया गया है."
14 को नतीजे… 18 को शपथ ग्रहण
एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव ने कहा, "हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 को शपथ ग्रहण होगा. यह निश्चित तौर पर होने जा रहा है... बीजेपी और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं. वे लोग बौखलाहट में हैं और बेचैन हैं."
नीतीश कुमार को बदलने के लिए हुआ वोट
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 की तुलना अगर इस बार के मतदान से की जाए तो 72 लाख लोगों ने इस बार ज्यादा वोट दिया है. यह काफी बड़ा आंकड़ा है. अगर 72 लाख को 243 विधानसभा में हम बांटें तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट पड़े हैं. यानी ये वोट नीतीश कुमार को बचाने के लिए नहीं पड़े हैं, ये सरकार को बदलने के लिए वोट पड़े हैं. सरकार बदलने जा रही है. ये 72 लाख लोगों ने बदलाव और परिवर्तन के लिए मतदान किया है.
तेजस्वी ने कहा, "प्रशासन के लोगों पर दबाव डालने की जो रणनीति है उसे हम, आप और बिहार के सभी लोग जानते हैं... सर्वे चलाया गया है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को धीमा किया जाए. मतगणना की पूरी प्रक्रिया को धीमा करवाया जाएगा... जहां बम ब्लास्ट और अन्य घटनाएं हुई हैं वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग सेना से बिहार के सभी जिलों में फ्लैग मार्च तक करवाएंगे ताकि लोगों में दहशत पैदा हो सके... महागठबंधन भारी जीत दर्ज करने जा रहा है..." उन्होंने कहा, "पिछली बार तो मात्र 12 हजार वोटों का अंतर रह गया था. इस बार हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं."
यह भी पढ़ें- Bihar CM Nitish Kumar: भगवान की शरण में नीतीश कुमार, मंदिर से लेकर मजार और गुरुद्वारा तक गए
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL