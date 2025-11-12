हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
Bihar CM Nitish Kumar: भगवान की शरण में नीतीश कुमार, मंदिर से लेकर मजार और गुरुद्वारा तक गए

Bihar CM Nitish Kumar: भगवान की शरण में नीतीश कुमार, मंदिर से लेकर मजार और गुरुद्वारा तक गए

Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना की. मजार पर चादर चढ़ाई. इसके साथ ही बिहार की समृद्धि एवं खुशहाली की उन्होंने कामना की.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के साथ ही अब सभी लोगों का इंतजार 14 नवंबर को होने वाले मतगणना पर टिकी हुई है. इससे पहले तमाम एजेंसियों के जारी एग्जिट पोल में फिर से एनडीए सरकार आने की संभावना जताई गई है. वहीं, बिहार चुनाव के नतीजों से पहले बुधवार (12 नवंबर, 2025) को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भगवान की शरण में पहुंचे और आशीर्वाद लिया.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे और बजरंगबली के दर्शन किए और पूजा अर्चना की. उनके साथ बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे. महावीर मंदिर में पूजा-पाठ के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईकोर्ट स्थित मजार पर भी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मजार पर चादर चढ़ाई और बिहार की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की.

मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 122 सीटों के लिए मतदान हुआ. इससे पहले छह नवंबर को पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोट डाले गए थे. मतगणना 14 नवंबर को होनी है. मतगणना को लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं. 

एग्जिट पोल में बन रही एनडीए सरकार

इस बीच, दूसरे और अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के बाद मंगलवार को कई एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए. इस एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है.

आईएएनएस-मैटराइज एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार में एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बन सकती है, जबकि एग्जिट पोल के नतीजों में महागठबंधन को झटका लगने जा रहा है. एग्जिट पोल के मुताबिक, राज्य की 243 सीटों में से एनडीए को 147-167 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, वहीं इंडी गठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का अनुमान है.

एग्जिट पोल के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 65-73 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि, जेडीयू को 67-75 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) को 4-5 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 7-9 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को 1-2 सीट मिल सकती हैं.

इंडिया गठबंधन की बात करें तो आईएएनएस-मैटराइज के एग्जिट पोल में राजद को सबसे ज्यादा 53-58, कांग्रेस को 10-12, सीपीएम (एमएल) को 5-8, सीपीआई को 2-3, सीपीएम (मार्क्सवादी) को 2-3 और विकासशील इंसान पार्टी को 1-4 सीट मिलती दिख रही है. 

हालांकि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं हैं. बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह 14 नवंबर को ही स्पष्ट होगा. बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है. प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है.

Published at : 12 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Embed widget