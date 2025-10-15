एक्सप्लोरर
तेजस्वी यादव इस बार दो सीटों से लड़ेंगे चुनाव? खुद ही साफ कर दी तस्वीर
Bihar Election 2025: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav ) ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि राघोपुर की जनता हम पर भरोसा करेगी.
राघोपुर सीट से नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने साफ किया कि वो सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने साफ कहा कि दो जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे. तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि राघोपुर की जनता हम पर भरोसा करेगी. हमारा संकल्प है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें एक सरकारी नौकरी न हो. पलायन और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेंगे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री
Advertisement
बिहार
7 Photos
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL