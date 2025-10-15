तेजस्वी यादव इस बार दो सीटों से लड़ेंगे चुनाव? खुद ही साफ कर दी तस्वीर

राघोपुर सीट से नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने साफ किया कि वो सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने साफ कहा कि दो जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे. तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि राघोपुर की जनता हम पर भरोसा करेगी. हमारा संकल्प है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें एक सरकारी नौकरी न हो. पलायन और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेंगे.