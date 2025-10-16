राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सीनियर नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार (15 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज किया. तेजस्वी यादव वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं. नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में तेजस्वी ने अपनी कुल संपत्ति की जानकारी दी है.

तेजस्वी यादव ने हलफनामे में जानकारी दी है कि उनके पास कुल संपत्ति लगभग 8.1 करोड़ रुपये की है. इसके अलावा, तेजस्वी के पास कई आलीशान और महंगी चीजें भी हैं, जिनमें एक इतालवी निर्मित (Italian Made) पिस्तौल और 1.05 लाख रुपये के 50 जिंदा कारतूस हैं. इसके अलावा, एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप भी इसमें शामिल हैं.

6.12 करोड़ की चल संपत्ति

RJD नेता की घोषणा में चल और अचल संपत्ति भी शामिल है. तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति में 6.12 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1.88 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है.

तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 59.69 लाख रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. हलफनामे में बताया गया है कि तेजस्वी के पास 1.5 लाख रुपये कैश है, जबकि राजश्री के पास 1 लाख रुपये हैं.

तेजस्वी और पत्नी के पास करीब 50 तोला सोना

उनके कई बैंक खाते हैं और उन पर 55.55 लाख रुपये की देनदारियां हैं. तेजस्वी यादव ने 200 ग्राम सोना और 2 किलोग्राम चांदी की भी जानकारी दी, जबकि राजश्री के पास 480 ग्राम सोना है.

1.35 करोड़ रुपये सरकारी बकाया

आरजेडी नेता पर कुल 1.35 करोड़ रुपये का सरकारी बकाया है, जबकि उनकी पत्नी पर कोई बकाया या देनदारी नहीं है. नामांकन दाखिल करते समय राजद ने एक विशाल शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों समर्थकों ने रोड शो में हिस्सा लिया.

'राघोपुर की जनता मुझे देगी आशीर्वाद'- तेजस्वी यादव

नामांकन प्रक्रिया के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और संजय यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी के साथ थे. पर्चा दाखिल करने से तेजस्वी ने कहा, "राघोपुर की जनता ने मुझ पर दो बार भरोसा किया है. यह मेरा तीसरा नामांकन है, और मुझे विश्वास है कि वे मुझे फिर से आशीर्वाद देंगे. बिहार की जनता अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से तंग आ चुकी है. इस बार बदलाव निश्चित है. बिहार को महागठबंधन की सरकार मिलेगी."