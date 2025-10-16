बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद लगातार प्रत्याशियों को सिंबल दिए जा रहे हैं. बीजेपी की ओर से तीन लिस्ट में 101 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है. जेडीयू की ओर से भी दो लिस्ट जारी हो गई है. उधर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से भी प्रत्याशियों को सिंबल बांटा जाने लगा है. इस बीच चिराग पासवान ने बहादुरगंज सीट से मो. कलीमुद्दीन को सिंबल दिया है.

एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया है, "राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी ने मो. कलीमुद्दीन जी को NDA समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से 52 - बहादुरगंज विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया. मौके पर बिहार प्रभारी व जमुई सांसद आदरणीय श्री अरुण भारती जी एवं माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी उपस्थित रहे. मो. कलीमुद्दीन जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं!"

बाकी कौन-कौन सी सीटों पर दिया गया सिंबल?

नाथनगर से मिथुन कुमार

कसबा से नीतेश कुमार सिंह

चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम

मनेर से जितेंद्र यादव

मखदुमपुर से रानी कुमारी

महुआ से संजय सिंह

सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह

ओबरा से प्रकाश चंद्र

साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक

बहादुरगंज से मो. कलीमुद्दीन

बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 29 सीटें गई हैं. बीते बुधवार को पार्टी की ओर से पहली लिस्ट जारी की गई थी. इसमें 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे. यानी दूसरी लिस्ट आनी बाकी है. अभी 15 सीटों पर नामों की घोषणा करनी है.

