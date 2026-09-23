'बिहार और बंगाल में फिर से हो चुनाव', SIR के बीच तेजस्वी यादव की बड़ी मांग

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मांग की है कि बिहार और बंगाल में फिर से चुनाव होना चाहिए. एसआईआर को लेकर जारी 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के बाद बुधवार (23 सितंबर, 2026) को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

तेजस्वी यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बर्बाद कर रहे हैं. आज एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. इलेक्शन कमीशन चुप है. पीएम मोदी और अमित शाह ने जो लिखवाया है वही आया है.

नियमों की उड़ाई गई धज्जियां: तेजस्वी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर खूब बरसे कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है. दिल्ली, हरियाणा, बंगाल चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसमें विपक्षियों को हराया गया है. अपने फायदे के लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है.

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आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी-शाह पहले ही लिस्ट दे देते हैं कि हमें चुनाव में इतनी सीट आनी चाहिए और वही होता है. चुनाव के वक्त 10-10 हजार रुपये बांटे गए.

तेजस्वी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जैसे कितने नमूने मोदी और अमित शाह के पास हैं. सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर को हटाने से काम नहीं चलेगा. जनता सब देख रही है. पहले मोदी और अमित शाह को हटाना पड़ेगा. क्योंकि ये सारी सरकारी एजेंसियों (ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स) का दुरुपयोग कर रहे हैं.

आगे कहा कि चुनाव आयोग कठपुतली है. हम सब इतनी मांग कर रहे हैं कि पुनः चुनाव होना चाहिए. तेजस्वी ने कहा कि 2024 में भी हराया गया. 2025 में भी हराया गया. बता दें कि उधर ममता बनर्जी ने भी फिर से चुनाव कराने की मांग कर दी है.

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