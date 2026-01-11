'बिहार में लोकतंत्र की हार धनतंत्र की हुई जीत', नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव में हुई हार को लेकर कड़ा प्रहार किया है. इस दौरान उन्होंने परिणामों को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बिहार में धनतंत्र की जीत हुई है. पिछले चुनाव में लोक की हार हुई और तंत्र की जीत हुई है. चुनाव में साजिश हुई. बिहार की जो सरकार बनी है वह छल कपट से बनी है. उन्होंने आगे कहा कि अब देखते 2 करोड़ लोगों को रोजगार कब मिलेगा.

तेजस्वी यादव ने आगे कहा जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है. उन्होंने आगे कहा कि यहां सब लोग जानते हैं कि क्या षड़यंत्र रचा गया. छल कपट से यह लोग चुनाव जीते हैं, लेकिन नई सरकार कैसे बनी है यह पूरा देश और बिहार की जनता जानती है.

रोजगार के वादे को लेकर क्या बोले तेजस्वी यादव?

उन्होंने कहा कि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं. इसलिए 100 दिन तक सरकार के निर्णय पर हम कुछ नहीं बोलेंगे. उन्होंने आगे कहा कि देखते हैं हमारी गरीब माताओं-बहनों को 2-2 लाख रुपये कब मिलते हैं. 1 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिलता है.

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हर जिले में 4-5 थाने लगाने की बात कही गई है. अब देखते हैं कि यह लगते हैं या नहीं. उन्होंने आगे कहा कि जो घोषणा पत्र सरकार ने जारी किया है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी है. उन्होंने आगे किसी भी मुद्दे पर 100 दिन चुप रहने के लिए कहा है. 100 दिन तक किसी भी बात पर हम नहीं बोलेंगे.

परिवार पर आरोप तय होने के सवाल पर साधी चुप्पी

इस दौरान तेजस्वी यादव ने 'लैंड फॉर जॉब स्कैम' केस में चु्प्पी साधी. वह सवालों का बिना जवाब दिए निकल गए. बता दें कि लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से इस केस में बड़ा झटका लगा है. अदालत की ओर से उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने लालू परिवार को व्यापक साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया है. कोर्ट ने परिवार के बरी करने को लेकर दी गई दलील को गलत ठहराया है.