बक्सर-भोजपुर MLC उपचुनाव: RJD की जीत पर तेजस्वी यादव ने BJP-NDA को घेरा, 'आज भी अगर…'

बक्सर-भोजपुर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी सोनू कुमार राय की जीत हुई है. मंगलवार को वोटिंग हुई थी और आज गुरुवार (14 मई, 2026) को मतों की गिनती हुई है. दोपहर में रिजल्ट जारी हुआ. सोनू राय ने 354 वोट से जेडीयू के कन्हैया प्रसाद को हराया. इस उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी की जीत के बाद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बीजेपी और एनडीए को घेरा है.

'नेताओं-कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बधाई'

तेजस्वी यादव ने अपना वीडियो बयान एक्स हैंडल से पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि बक्सर-भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी के हमारे प्रत्याशी सोनू राय की भारी मतों से जीत हुई है. एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है. मैं अपने दल के सभी नेताओं-कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बधाई देता हूं.

भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में राजद प्रत्याशी श्री सोनू राय ने NDA उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। राजद प्रत्याशी के जीतने पर सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद।



हम शुरू से कह रहे है अगर आज देश-प्रदेश में Machine की बजाय बैलेट पेपर यानि मतपत्र से… pic.twitter.com/mY8MkbFWMy — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 14, 2026

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'आज भी अगर मशीन से गिनती होती है तो…'

तेजस्वी ने कहा, "आप सब जानते हैं कि ये चुनाव बैलेट से हुआ है. अगर बैलेट से चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है. एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है. आप सबको पता होगा कि बिहार चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर में हम लोगों ने 150 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन-तंत्र, छल-कपट से हम लोगों को हराने का काम किया. आज भी अगर मशीन से गिनती होती है तो पूरा दिन लग जाता है. रात के एक-दो बज जाते हैं.

आरजेडी नेता ने कहा कि हम ये कहते हैं कि जब समय उतना ही लगता है तो बैलेट पर ही क्यों नहीं वोटिंग होती है? बैलेट पर वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए या बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है.

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