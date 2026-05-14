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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबक्सर-भोजपुर MLC उपचुनाव: RJD की जीत पर तेजस्वी यादव ने BJP-NDA को घेरा, 'आज भी अगर…'

बक्सर-भोजपुर MLC उपचुनाव: RJD की जीत पर तेजस्वी यादव ने BJP-NDA को घेरा, 'आज भी अगर…'

Buxar-Bhojpur MLC By-Election Result: उपचुनाव में सोनू राय ने 354 वोट से जेडीयू के कन्हैया प्रसाद को हराया है. मंगलवार को वोटिंग हुई थी. आज (गुरुवार) रिजल्टा जारी हुआ है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 14 May 2026 07:55 PM (IST)
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बक्सर-भोजपुर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी सोनू कुमार राय की जीत हुई है. मंगलवार को वोटिंग हुई थी और आज गुरुवार (14 मई, 2026) को मतों की गिनती हुई है. दोपहर में रिजल्ट जारी हुआ. सोनू राय ने 354 वोट से जेडीयू के कन्हैया प्रसाद को हराया. इस उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी की जीत के बाद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बीजेपी और एनडीए को घेरा है.

'नेताओं-कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बधाई'

तेजस्वी यादव ने अपना वीडियो बयान एक्स हैंडल से पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि बक्सर-भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी के हमारे प्रत्याशी सोनू राय की भारी मतों से जीत हुई है. एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है. मैं अपने दल के सभी नेताओं-कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बधाई देता हूं.

यह भी पढ़ें- बिहार उपचुनाव 2026: रिजल्ट के बाद RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'जीत ने साबित कर दिया कि…'

'आज भी अगर मशीन से गिनती होती है तो…'

तेजस्वी ने कहा, "आप सब जानते हैं कि ये चुनाव बैलेट से हुआ है. अगर बैलेट से चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है. एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है. आप सबको पता होगा कि बिहार चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर में हम लोगों ने 150 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन-तंत्र, छल-कपट से हम लोगों को हराने का काम किया. आज भी अगर मशीन से गिनती होती है तो पूरा दिन लग जाता है. रात के एक-दो बज जाते हैं. 

आरजेडी नेता ने कहा कि हम ये कहते हैं कि जब समय उतना ही लगता है तो बैलेट पर ही क्यों नहीं वोटिंग होती है? बैलेट पर वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए या बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के हटते ही बिहार में पहला चुनाव हारी JDU, आरजेडी ने दी पटखनी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 May 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS Buxar-Bhojpur MLC By-Election Buxar-Bhojpur MLC By-Election Result
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