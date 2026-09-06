'डबल इंजन सरकार देश के लिए भीषण समस्या', तेजस्वी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट लिखकर खाद्य पदार्थों, पेट्रोल-डीजल, खाद-बीज, बिजली और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए.

RJD नेता तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि महंगाई को डायन बताने वाले लोग आज इसे महारानी समझकर इससे चिपके बैठे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी ‘प्रियतमा’ को दूर नहीं कर पा रहे हैं. उनके मुताबिक महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है.

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LPG की कीमतों पर BJP को घेरा

आरजेडी नेता ने उज्ज्वला योजना को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना का खूब प्रचार किया, लेकिन आज गरीब परिवारों के घरों में सिलेंडर खाली पड़े हैं. उन्होंने चुनौती दी कि सरकार गांव-गांव जाकर उज्ज्वला योजना की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करे.

2014 के प्रदर्शन की दिलाई याद

तेजस्वी ने बीजेपी नेताओं के पुराने आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में 384 रुपये के रसोई गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोग आज करीब 1100 रुपये प्रति सिलेंडर की कीमत के बावजूद सत्ता में बैठे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई से आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ बढ़ रहा है.

‘गरीबों को लूटकर अमीरों को मालामाल’ का आरोप

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों से गरीब और मध्यम वर्ग परेशान हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी के खिलाफ आरजेडी का संघर्ष सड़क से सदन तक जारी रहेगा.

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