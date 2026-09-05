OMG! AC कोच में 2 सूटकेस भरकर शराब ला रही थी नेहा, समस्तीपुर में गिरफ्तार

बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी का सिलसिला जारी है. अलग-अलग तरीके से तस्करी हो रही है. अब समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC-1 कोच में सफर कर रही युवती को शराब के साथ पकड़ा गया है.

बीते शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को समस्तीपुर रेल पुलिस ने यह कार्रवाई की. करीब 75 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है. इस मामले में एक युवती समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

रेल पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को प्लेटफॉर्म नंबर-5 पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पहुंची थी. इसी दौरान ट्रेन के H1 कोच की बर्थ नंबर-7 पर यात्रियों की जांच की जा रही थी. तलाशी के दौरान दो यात्रियों के सामान से विदेशी शराब बरामद हुई.

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दो सूटकेस में भरकर लाई जा रही थी यह शराब

पुलिस ने बताया कि दोनों सूटकेस से कुल करीब 75 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है. शराब के साथ समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र की रहने वाली नेहा कुमारी और हरियाणा के करनाल निवासी इशान कुमार को गिरफ्तार किया गया. दोनों से पूछताछ कर शराब तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

प्लेटफॉर्म पर जुटी भीड़, यात्रियों ने बनाए वीडियो

कार्रवाई के बाद प्लेटफॉर्म पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों के वीडियो भी बनाए. सोशल मीडिया पर वीडियो-पोटो वायरल हो रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों के खिलाफ शराब तस्करी से जुड़े प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ट्रेनों में लगातार चल रहा जांच अभियान

जीआरपी थानाध्यक्ष बलबीर राय ने बताया कि बरामद शराब जब्त कर ली गई है और दोनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. रेल थाना पुलिस ट्रेनों में शराब की तस्करी रोकने के लिए लगातार जांच अभियान चला रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे बिहार में किसे पहुंचाया जाना था.

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