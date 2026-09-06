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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहाजीपुर में टूटा गंडक का रिंग बांध, 500 घरों में घुसा पानी; मचा हड़कंप

हाजीपुर में टूटा गंडक का रिंग बांध, 500 घरों में घुसा पानी; मचा हड़कंप

हाजीपुर के अखिलाबाद में गंडक नदी के दबाव से करीब 20 फीट रिंग बांध टूटने की सूचना है. तेज धार से पानी गांव में फैल रहा है और 400-500 घरों में पानी घुसने की बात कही जा रही है.

Written By : एबीपी बिहार डेस्क |  Updated at : 06 Sep 2026 10:22 AM (IST)
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बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच बड़ा हादसा सामने आया है. अखिलाबाद इलाके में गंडक नदी के दबाव के चलते रिंग बांध टूटने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि करीब 20 फीट हिस्से में बांध टूटने के बाद तेज धार से पानी गांव की ओर बहने लगा. अचानक पानी की रफ्तार बढ़ने से ग्रामीणों में भय का माहौल है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक रिंग बांध टूटने के बाद पानी तेजी से आबादी वाले इलाके में फैल रहा है. करीब 400 से 500 घरों में पानी घुसने की बात कही जा रही है. कई घरों और आसपास के इलाकों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है. ग्रामीण रात के अंधेरे में भी टूटे बांध के पास पहुंचकर हालात का जायजा लेते नजर आए.

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तेज धार से बढ़ रही गंडक, ग्रामीणों में दहशत

बताया जा रहा है कि रिंग बांध के बीच कई किलोमीटर क्षेत्र में बड़ी आबादी और लोगों के मकान हैं. बांध टूटने के बाद पानी की तेज धार गांव की ओर बढ़ रही है, जिससे लोगों को अपने घरों और सामान की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है. ग्रामीणों का कहना है कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं.

हाई अलर्ट के बावजूद प्रशासन के पहुंचने का इंतजार

स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट जारी होने के बावजूद बांध टूटने के बाद देर रात तक प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने की जानकारी सामने नहीं आई थी. ग्रामीणों ने तत्काल राहत और बचाव दल भेजने की मांग की है. हालांकि, नुकसान और जलभराव की वास्तविक स्थिति की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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Published at : 06 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
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