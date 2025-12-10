VIDEO: 'अरे घींच न रे चू#@$*', तेज प्रताप यादव बोले- ई सब मेरा स्टाइल, बाबूजी भी…

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ सीट से विधानसभा चुनाव (2025) हारने के बाद अपने अलग रंग में दिख रहे हैं. एक तरफ जहां उन्होंने राजनीति से दूर होकर यूट्यूब पर ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है तो दूसरी ओर इन दिनों आरोपों और चर्चाओं से भी वो घिरे हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो पटना के गांधी मैदान में लगे पुस्तक मेले का है.

'यही चीज तो लोग पसंद करता है…'

फोटो खिंचवाने के दौरान तेज प्रताप ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तेज प्रताप यादव वायरल वीडियो में फोटो खींचने वाले से कह रहे हैं, "अरे घींच न रहे चू#@$*..." इसके बाद बगल में खड़े व्यक्ति से कहते हैं, "ई सब मेरा स्टाइल है… हमर बाबूजी भी अइसही करते थे, यही चीज तो लोग पसंद करता है."

सोशल मीडिया पर यूजर्स ले रहे मजे

तेज प्रताप यादव के इस वीडियो पर अब सोशल मीडिया पर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं. कुछ सपोर्ट में तो कुछ विरोध में लिख रहे हैं. हालांकि तेज प्रताप यादव का ये रंग कोई नया नहीं है, होली के समय भी उन्होंने अपने सिपाही को नाचने के लिए कहा था जिसका वीडियो वायरल हुआ था. इस तरह के अंदाज के लिए ही तेज प्रताप यादव जाने जाते हैं. इस क्रम में एक बार फिर वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

फैन ने लगाया मारपीट का आरोप

बता दें कि अभी हाल ही में तेज प्रताप यादव के एक फैन अविनाश ने मारपीट का भी आरोप लगाया था. अविनाश ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था और कहा था कि उनके साथ तेज प्रताप के 20-30 गुंडों ने मारपीट की, न्यूड वीडियो भी बनाया. अविनाश के अनुसार तेज प्रताप यादव उनसे किस बात को लेकर नाराज थे, यह उन्हें खुद भी नहीं पता है.

