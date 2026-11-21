पटना का चर्चित पुस्तक मेला इस बार 4 से 15 दिसंबर तक गांधी मैदान में लगेगा. सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट (सीआरडी) की ओर से आयोजित होने वाले मेले का शनिवार, 21 नवंबर को भूमि पूजन किया गया. इसके साथ ही पंडाल निर्माण का काम शुरू हो गया. इस बार मेले की थीम 'जॉय ऑफ रीडिंग, बियोंड बुक्स' रखी गई है. 42 साल से आयोजित हो रहा यह मेला इस बार बिहार गीत के रचयिता और लोककवि सत्यनारायण को समर्पित होगा.

सीआरडी पटना पुस्तक मेला के अध्यक्ष और साहित्यकार रत्नेश्वर ने बताया कि इस बार मेले में 500 से अधिक कार्यक्रम होंगे. इनमें करीब छह हजार विशेषज्ञ, कलाकार, प्रतिभागी और अतिथि शामिल होंगे. साहित्य, कला, सिनेमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और संस्कृति से जुड़े आयोजन होंगे. मेले में करीब 200 पुस्तक स्टॉल लगाए जाएंगे. देश के प्रमुख प्रकाशक अपनी किताबों के साथ पहुंचेंगे.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह की बेटी के तिलकोत्सव में खत्म हो गया खाना? चौंकाने वाला रिव्यू

बुक गाइड बताएंगे किताबों की खासियत

इस बार 'बुक गाइड' कार्यक्रम खास आकर्षण होगा. आनंद कुमार के संयोजन में बुक गाइड पाठकों और विद्यार्थियों को किताबों और लेखकों की जानकारी देंगे. वे बताएंगे कि किस स्टॉल पर किस लेखक और प्रकाशक की पुस्तक मिलेगी. पाठकों को लेखकों से मिलने और किताबों पर ऑटोग्राफ लेने का मौका भी मिलेगा.

युवाओं और बच्चों के लिए खास आयोजन

युवाओं के लिए 'शब्दांकुर', 'चिट्ठियां' और 'यूथ पोडियम' कार्यक्रम होंगे. इनमें कविता, कहानी, व्यंग्य और समसामयिक विषयों पर संवाद होगा. स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए 'हुनर' प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. इसमें 70 से अधिक स्कूलों के करीब चार हजार बच्चों के शामिल होने की उम्मीद है. कहानी, माइम शो, वेस्ट क्राफ्ट और सेल्फी चैलेंज जैसी प्रतियोगिताएं होंगी.

फिल्म फेस्टिवल और बिहार के व्यंजनों का स्वाद

सिनेमा-उनेमा फिल्म फेस्टिवल में इस बार अभिनेता राजेश कुमार को पहला शिखर सम्मान दिया जाएगा. रोज शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन और सिनेमा पर चर्चा होगी. कला दीर्घा में कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी. कवि सम्मेलन, जनसंवाद, स्कूल उत्सव और ज्ञान-रोजगार जैसे कार्यक्रम भी होंगे. 'स्वाद विहार' में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों के साथ देश के अन्य पकवान मिलेंगे. दो दिन बिहार संवादी का आयोजन होगा. देशभर के लेखक, कवि, पत्रकार और साहित्यकार भी मेले में शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें- बिहार में 10 हजार करोड़ का निवेश, AI डेटा सेंटर से मिलेगा रोजगार