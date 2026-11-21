बिहार में आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बड़ा निवेश होने जा रहा है. कंट्रोलएस डेटा सेंटर्स राज्य में 150 मेगावाट क्षमता वाला बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करेगी. इस परियोजना पर कंपनी 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके लिए शुक्रवार, 20 नवंबर को बिहार सरकार और कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. कंपनी ने पिछले महीने राज्य सरकार के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे. अब निवेश की दिशा में अगला कदम उठाया गया है.

कंपनी के मुताबिक, प्रस्तावित डेटा सेंटर के लिए करीब 100 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. इसके लिए पटना या उसके आसपास की जगह को प्राथमिकता दी जाएगी. जमीन ऐसी जगह चुनी जाएगी, जहां 220/400 केवी का बिजली उपकेंद्र पास में हो. इससे डेटा सेंटर को लगातार बिजली की आपूर्ति मिल सकेगी. यह परियोजना बड़े स्तर पर AI आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जाएगी.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह की बेटी के तिलकोत्सव में खत्म हो गया खाना? चौंकाने वाला रिव्यू

2029-30 तक शुरू होगा कामकाज

कंपनी ने बताया कि डेटा सेंटर का व्यावसायिक परिचालन 2029-30 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके शुरू होने से बिहार में तकनीकी क्षेत्र को नई पहचान मिल सकती है. राज्य में डिजिटल सेवाओं और AI से जुड़े कारोबार के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे. कंपनी ने इसे बड़े निवेश की परियोजना बताया है.

400 लोगों को मिलेगा रोजगार

इस परियोजना से कुल 400 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है. इनमें 100 नौकरियां सीधे डेटा सेंटर परिसर में होंगी. वहीं, 300 नौकरियां उन ग्राहकों के स्तर पर पैदा होंगी, जो इस सेंटर की सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे. इससे तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं. इसके अलावा और भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

पहले भी बिहार में निवेश कर चुकी है कंपनी

कंट्रोलएस डेटा सेंटर्स ने बिहार में पहले भी निवेश किया है. पिछले महीने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में कंपनी के 400 करोड़ रुपये की लागत से बने AI और क्लाउड आधारित डेटा सेंटर का उद्घाटन किया था. अब 10 हजार करोड़ रुपये की नई परियोजना से राज्य में डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- नीतीश सेतु के उद्घाटन से पहले RJD का PM मोदी पर हमला, तेजस्वी-चिराग आमने-सामने