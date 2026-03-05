हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'नीतीश कुमार को हाईजैक करना असंभव', तेजस्वी यादव पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा

'नीतीश कुमार को हाईजैक करना असंभव', तेजस्वी यादव पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा

Nitish Kumar Nomination: तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है. इसपर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से फैसला लिया है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Mar 2026 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच विपक्षी दल RJD और खुद नीतीश कुमार के कार्यकर्ता भी भड़के हुए हैं. आरजेडी ने स्पष्ट रूप से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया है. यही कहना जेडीयू कार्यकर्ताओं का भी है. इसी के जवाब में अब NDA के सहयोगी दल RLM के चीफ उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया है.

RLM चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, "तेजस्वी यादव क्या क्या आरोप नीतीश कुमार पर लगाते थे? उन्हें जलील करने वाली बात करते थे. कहते थे कि मुख्यमंत्री बीमार हैं, अचेत हैं और उन्हें सीएम नहीं रहना चाहिए. अब कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया है. नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है. नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से फैसला लिया है, यह उनका खुद का फैसला है."

जनादेश के साथ विश्वासघात- RJD का दावा

बिहार के विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है और कुछ महीने पहले हुए चुनाव में मिले जनादेश के साथ बड़ा विश्वासघात है. विपक्षी दल इस घटना पर जमकर हमला बोल रहे हैं. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा, '25 से 30 फिर से नीतीश का नारा देने वाली बीजेपी ने अब नीतीश कुमार को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है.' 

'आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं नीतीश कुमार'- राजीव रंजन प्रसाद

वहीं, जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि बिहार के करिश्माई मंत्री नीतीश कुमार एक विजनरी लीडर हैं. बिहार के दो दशक कायाकल्प के शानदार कालखंड के तौर पर याद किए जाएंगे. चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का क्षेत्र हो या वो सभी क्षेत्र जिनसे आमजन के जीवन में बेहतरी लाई जा सके, नीतीश कुमार ने इन सभी के लिए बड़े फैसले लिए. इससे यह संभव हो पाया कि बिहार एक विकसित राज्य बनने की राह पर खड़ा है. 

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 05 Mar 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'नीतीश कुमार को हाईजैक करना असंभव', तेजस्वी यादव पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा
'नीतीश कुमार को हाईजैक करना असंभव', तेजस्वी यादव पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा
बिहार
ये राह नहीं आसान! नीतीश कुमार के बाद BJP के CM के सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां
ये राह नहीं आसान! नीतीश कुमार के बाद BJP के CM के सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां
बिहार
CM नीतीश का जिक्र कर पप्पू यादव ने चिराग, कुशवाहा और मांझी को चेताया, '...घर तो आपका भी जलेगा'
CM नीतीश का जिक्र कर पप्पू यादव ने चिराग, कुशवाहा और मांझी को चेताया, '...घर तो आपका भी जलेगा'
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: बिहार में नई सरकार के गठन पर चर्चा शुरू, नीतीश कुमार के बाद सीएम कौन?
Live: बिहार में नई सरकार के गठन पर चर्चा शुरू, नीतीश कुमार के बाद सीएम कौन?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Chitra Tripathi: बेटे के लिए नीतीश का 'रिटायरमेंट प्लान'? | Big Breaking | Nitish Kumar | Bihar CM
Nitish Kumar Rajyasabha Nomination: नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा CM कुर्सी? | Bihar Politics
Anupamaa: अनुपमा: प्रेरणा ने प्रेम पर डाली नज़र, अनुपमा ने समारोह के बीच सिखाया सबक
Bollywood News: सनी देओल की ‘एंटनी’ में विजय वर्मा की एंट्री, पहली बार आमने-सामने होगी जोरदार टक्कर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका ने ईरान के IRIS डेना युद्धपोत को डुबोया तो आया कांग्रेस का आधिकारिक बयान, जानें क्या कहा?
अमेरिका ने ईरान के IRIS डेना युद्धपोत को डुबोया तो आया कांग्रेस का आधिकारिक बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
क्रिकेट
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं? जानें A टू Z डिटेल्स
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं?
बॉलीवुड
कृति सैनन ने 'तेरे इश्क में' के लिए जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, यामी गौतम को लगी मिर्ची! फैंस ने किया ऐसा रिएक्ट
कृति सैनन ने 'तेरे इश्क में' के लिए जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, यामी गौतम को लगी मिर्ची! फैंस ने किया ऐसा रिएक्ट
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
ऑटो
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर
ट्रेंडिंग
लड़की ने कमरे में रखे ढेर सारे सांप और सीढ़ियां, फिर खेलने लगी स्नेक एंड लैडर, वीडियो वायरल
लड़की ने कमरे में रखे ढेर सारे सांप और सीढ़ियां, फिर खेलने लगी स्नेक एंड लैडर, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget