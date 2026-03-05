'नीतीश कुमार को हाईजैक करना असंभव', तेजस्वी यादव पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच विपक्षी दल RJD और खुद नीतीश कुमार के कार्यकर्ता भी भड़के हुए हैं. आरजेडी ने स्पष्ट रूप से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया है. यही कहना जेडीयू कार्यकर्ताओं का भी है. इसी के जवाब में अब NDA के सहयोगी दल RLM के चीफ उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया है.

RLM चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, "तेजस्वी यादव क्या क्या आरोप नीतीश कुमार पर लगाते थे? उन्हें जलील करने वाली बात करते थे. कहते थे कि मुख्यमंत्री बीमार हैं, अचेत हैं और उन्हें सीएम नहीं रहना चाहिए. अब कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया है. नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है. नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से फैसला लिया है, यह उनका खुद का फैसला है."

Patna, Bihar: On RJD leader Tejashwi Yadav’s statement, RLM MP Upendra Kushwaha says, "Tejashwi Yadav used to make baseless allegations against CM Nitish Kumar, and now he is saying that the CM has been hijacked. No one can hijack Nitish Kumar" pic.twitter.com/bmm4tRtEyR — IANS (@ians_india) March 5, 2026

जनादेश के साथ विश्वासघात- RJD का दावा

बिहार के विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है और कुछ महीने पहले हुए चुनाव में मिले जनादेश के साथ बड़ा विश्वासघात है. विपक्षी दल इस घटना पर जमकर हमला बोल रहे हैं. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा, '25 से 30 फिर से नीतीश का नारा देने वाली बीजेपी ने अब नीतीश कुमार को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है.'

'आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं नीतीश कुमार'- राजीव रंजन प्रसाद

वहीं, जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि बिहार के करिश्माई मंत्री नीतीश कुमार एक विजनरी लीडर हैं. बिहार के दो दशक कायाकल्प के शानदार कालखंड के तौर पर याद किए जाएंगे. चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का क्षेत्र हो या वो सभी क्षेत्र जिनसे आमजन के जीवन में बेहतरी लाई जा सके, नीतीश कुमार ने इन सभी के लिए बड़े फैसले लिए. इससे यह संभव हो पाया कि बिहार एक विकसित राज्य बनने की राह पर खड़ा है.