'आई लव मोहम्मद' बैनर बवाल के बीच बोले तेज प्रताप यादव- 'मेरे घर में कुरआन शरीफ...'

बिहार की राजनीति में हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने हाल ही में उठे 'आई लव मोहम्मद' विवाद पर सफाई दी है. तेज प्रताप ने स्पष्ट कहा कि मेरे पास कुरआन शरीफ की प्रति है. मैं पैगंबर का बहुत सम्मान करता हूं. जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, वे केवल माहौल खराब कर रहे है.

तेज प्रताप यादव ने अपने बयान के जरिए धार्मिक सौहार्द का संदेश देने की कोशिश की. इसके अलावा उनकी सोच हमेशा सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की रही है.

तेजस्वी को मर्यादा का करना चाहिए पालन- तेज प्रताप

अपने छोटे भाई और राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव के साथ रिश्तों पर भी तेज प्रताप ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि तेजस्वी को उन्हें वैसा ही सम्मान देना चाहिए, जैसा भगवान राम को लक्ष्मण से मिला था. तेज प्रताप ने कहा कि छोटे भाई होने के नाते तेजस्वी को मर्यादा का पालन करना चाहिए और उन्हें गलत लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए. उन्होंने कुछ सहयोगियों पर निशाना साधते हुए उन्हें 'जयचंद' की संज्ञा दी.

महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप

तेज प्रताप ने यह भी साफ कर दिया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे. यह वही सीट है, जहां से उन्होंने वर्ष 2015 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी. महुआ विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से सटा हुआ है, ऐसे में आने वाले चुनाव में दोनों भाइयों की राजनीतिक रणनीति पर सबकी नजरें रहेंगी.

तेज प्रताप ने आरएसएस पर बोला हमला

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि आरएसएस की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी. उन्होंने खुद को महात्मा गांधी का अनुयायी बताया और कहा कि वे गांधी के सिद्धांतों पर ही राजनीति करना चाहते हैं.