बिहार: प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के इंजन में लगी आग, अंदर सो रहे थे पैसेंजर

बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार तड़के सुबह समस्तीपुर–सहरसा पैसेंजर डेमू ट्रेन के इंजन में अचानक भीषण आग लग गई. यह ट्रेन समस्तीपुर से सहरसा जा रही थी, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर इंजन और उससे सटी एक बोगी में अचानक आग लग गई.

आग लगते ही स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पुलिस अब आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

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#WATCH | Saharsa, Bihar: A fire broke out in the engine of a rail and an adjoining coach of passenger train No. 63344 (Samastipur–Saharsa) at Simri Bakhtiyarpur railway station in Bihar's Saharsa district around 3 AM. Passengers were evacuated safely, and no casualties have been… pic.twitter.com/NxMpJlIbie — ANI (@ANI) August 3, 2026

टला बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार, पैसेंजर डेमू ट्रेन जैसे ही सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पहुंची, उसके इंजन से धुआं निकलने लगा. इंजन में अचानक आग लगने से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी लपटें पास की एक बोगी तक पहुंच गईं. इंजन से उठती ऊंची-ऊंची लपटों और धुएं को देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया. रेलवे कर्मियों ने तत्काल सभी यात्रियों को समय रहते ट्रेन से बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर डेमू ट्रेन के इंजन में लगी आग से कुछ समय के लिए रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. आग लगने की वजह क्या थी, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा.

Saharsa, Bihar: Assistant Fire Officer Niranjan Kumar says, "We received information about the fire at Simri Bakhtiyarpur railway station and immediately rushed to the spot from Saharsa with two water tenders..." pic.twitter.com/zQDwrXv2Hf — IANS (@ians_india) August 3, 2026

आग पर काबू

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. करीब दो घंटे से अधिक समय तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे रहे. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. रेलवे के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं.

इस मामले पर असिस्टेंट फायर ऑफिसर निरंजन कुमार ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा, "हमें सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर आग लगने की सूचना मिली और हम तुरंत सहरसा से दो वॉटर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे. हम सुबह 5 बजे करीब सहरसा से निकले और तब से आग बुझाने में लगे हुए हैं."

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