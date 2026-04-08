बिहार: नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफे पर बड़ी जानकारी आई, ये है पूरा शेड्यूल!

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफे पर बड़ी जानकारी आई, विजय चौधरी ने कहा- 'पहले...'

नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफे पर बड़ी जानकारी आई, विजय चौधरी ने कहा- 'पहले...'

Bihar New CM: विजय कुमार चौधरी के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे. अगले सप्ताह में नई सरकार के गठन की तस्वीर सामने आ सकती है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Apr 2026 01:03 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और सीएम पद से इस्तीफे को लेकर पार्टी के नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ी जानकारी दी है. बुधवार (08 अप्रैल, 2026) को मीडिया से बातचीत में पूरा शेड्यूल बताया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कल (09 अप्रैल) नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे. 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण करेंगे. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया था और अब उनका चयन हो गया है तो सदस्यता तो लेनी है. 

सीएम पद से इस्तीफे के बाद होगी बैठक

दूसरी ओर बिहार में नई सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले नीतीश कुमार राज्यसभा का शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद पटना आएंगे. यहां आने के बाद वह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे. फिर एनडीए के सभी दलों की बैठक होगी. इस बैठक के बाद आपस में जो निर्णय होगा उसके अनुसार सरकार का गठन होगा. 

यह भी पढ़ें- बिहार में BJP नहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी? नीतीश कुमार से RJD बोली- 'आपको...'

इस्तीफे की तारीख की नहीं दी जानकारी

विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात तो बताई, लेकिन उन्होंने कोई तिथि स्पष्ट नहीं की. मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में कौन है इस पर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि मीडिया जिनको-जिनको रेस में लगा दे वही मुख्यमंत्री के लिए रेस में है. 

विजय कुमार चौधरी के उक्त बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे. अगले सप्ताह में नई सरकार के गठन की तस्वीर सामने आ सकती है.

नई सरकार के गठन को लेकर भले विजय चौधरी ने कुछ नहीं कहा लेकिन बीजेपी की ओर से तैयारी शुरू हो गई है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 10 अप्रैल को बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में 10 अप्रैल को बैठक होगी. बैठक में प्रदेश कोर कमेटी से मुख्यमंत्री का नाम मांगा जा सकता है.

यह भी पढ़ें- CM पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दी बड़ी मांग, 'हम लोग चाहते हैं…'

Published at : 08 Apr 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Bihar New CM Vijay Kumar Choudhary BIHAR NEWS
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