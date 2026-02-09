'अनुष्का का आकाश भाटी से संबंध, मेरा बच्चा नहीं है', तेजप्रताप यादव ने साजिश का लगाया आरोप

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ संबंध से साफ इनकार किया है. उन्होंने कहा कि अनुष्का या उसके बच्चे से उनका कोई संबंध नहीं है. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि जयचंदों द्वारा साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है. उन्होंने आकाश भाटी नाम के व्यक्ति का जिक्र किया है.

JJD के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''जयचंदों की मिलीभगत से मेरे खिलाफ साजिश रची गई है. मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं. जिस तरीके से संबंध जोड़ा जा रहा है. हम कहना चाहते हैं कि ये भी पता लगाया जाए कि आकाश भाटी और अनुष्का यादव का क्या संबंध है?''

हम पूरी तरह से डिप्रेशन में हैं- तेज प्रताप यादव

उन्होंने आगे सवाल करते हुए पूछा, ''आकाश भाटी कौन है, जिसका उस लड़की के साथ संबंध है. आकाश भाटी बताएंगे जो टी प्वाइंट पर गोला रोड में रहते हैं. खन्ना कौन है? खन्ना का भी पता किया जाए कि उस लड़की से उसका क्या संबंध है. इन सब बातों को लेकर हम पूरी तरह से डिप्रेशन में हैं."

मेरी लोकप्रियता देखते हुए कीचड़ उछाला जा रहा- तेज प्रताप

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख ने ये भी कहा कि वो दिल्ली में PM मोदी से भी मुलाकात करेंगे. साथ ही उन्होंने कोर्ट जाने की बात भी कही. उन्होंने सवाल किया, ''आप किसी को फंसा दीजिएगा? कल हम बोलेंगे कि आप का संबंध है, आपका बच्चा है तो क्या होगा. हमारी लोकप्रियता को देखते हुए हमारे ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है.''

तेज प्रताप और अनुष्का यादव का फोटो हुआ था वायरल

बता दें कि अनुष्का यादव कुछ दिन पहले ही मां बनी हैं, जिसके बाद कुछ खबरों में कथित तौर पर दावा करते हुए आरोप लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के बच्चे के पिता हैं. पिछले साल तेज प्रताप के साथ अनुष्का यादव का फोटो वायरल हुआ था. जिसके बाद दोनों के बीच संबंधों की खबरें सुर्खियों में थीं.