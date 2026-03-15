पटना में राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं की अहम बैठक आयोजित की गई, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने प्रतिक्रिया दी. यह बैठक जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के आवास पर हुई, जहां कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले रणनीति और दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई.

बैठक में बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सराओगी, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता जेडीयू नेता संजय कुमार झा के पटना स्थित आवास पर पहुंचे. राज्यसभा चुनाव से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. पीटीआई को दिए बयान में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने चुनाव को लेकर रणनीति और पार्टी के दिशा-निर्देशों पर चर्चा की. एनडीए के घटक दलों के बीच समन्वय बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया.

VIDEO | Patna: Bihar Minister Shravan Kumar says, "JD(U) leaders' meeting was held at party’s National Working President Sanjay Kumar Jha’s Patna residence to discuss directions regarding the Rajya Sabha polls. Another meeting will be held at Vijay Choudhary’s residence in the… pic.twitter.com/bCeozIML6e — Press Trust of India (@PTI_News) March 15, 2026

राज्यसभा चुनाव से जुड़े दिशा-निर्देशों पर चर्चा- श्रवण कुमार

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि यह बैठक राज्यसभा चुनाव से जुड़े दिशा-निर्देशों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी. उन्होंने कहा कि 16 मार्च को होने वाले चुनाव के मद्देनजर पार्टी के नेताओं को कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उन्हीं का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की बैठकें आयोजित की जाती हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि इसी सिलसिले में एक और बैठक शाम को विजय चौधरी के आवास पर होने वाली है. उस बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस नेता का मतदान किस उम्मीदवार के पक्ष में होगा.

एनडीए की जीत का दावा

श्रवण कुमार ने राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की स्थिति को मजबूत बताया. उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही यह कहा जा रहा है कि चुनाव में एनडीए की जीत तय है और इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी सीट को लेकर कोई विवाद या अड़चन नहीं है. बैठक में हुई बातचीत अनौपचारिक होती है, लेकिन इन बैठकों के जरिए नेताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं.

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं से चर्चा की जा चुकी है और पूरा माहौल एनडीए के पक्ष में है. उन्होंने भरोसा जताया कि गठबंधन राज्यसभा की सभी पांच सीटों पर जीत हासिल करेगा.

उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सभी राजनीतिक परिस्थितियां गठबंधन के पक्ष में हैं. पार्टी के नेता पूरी तरह एकजुट हैं और चुनाव में रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं.