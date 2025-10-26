हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछठ को लेकर तेजस्वी की पत्नी को तेज प्रताप यादव ने दिया खास सुझाव, जानें- क्या कहा?

छठ को लेकर तेजस्वी की पत्नी को तेज प्रताप यादव ने दिया खास सुझाव, जानें- क्या कहा?

Bihar News: बिहार और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. ये पर्व चार दिन तक चलता है, इस बार इस पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने छठ पर्व को लेकर छोटे भाई तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को खास सलाह दी है. एबीपी न्यूज़ को दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि छठ पर्व को बिहार की महिलाएं बहुत शुद्ध मन से करती हैं. लेकिन, उनके परिवार में बहुत दिन से छठ पर्व नहीं होता है. 

तेज प्रताप यादव ने एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद को दिए इंटरव्यू में कहा कि छठ पर्व में हम टीवी के माध्यम से तेजस्वी यादव से कहना चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है राजश्री उनको छठ का पर्व करना चाहिए. 

तेजस्वी यादव की पत्नी को दी ये सलाह

तेजस्वी की पत्नी छठ का पर्व करें, जो हमारी प्रथा रही है, जो मेरी मां करती थी, वो हमारी बहू है तो अब उन्हें भी ये करना चाहिए. जो हमारे रिवाज हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए. जैसे हम दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं या जो भी हमारे रिवाज है उसे आगे बढ़ाना चाहिए. 

तेज प्रताप ने कहा कि काफी समय से हमारे घर में छठ का पर्व नहीं होता है. माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें शुगर की परेशानी है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है इसलिए अब छठ का पर्व नहीं होता है लेकिन तेजस्वी यादव की पत्नी को छठ पर्व करना चाहिए. उन्होंने कहा कि छठ का पर्व बहुत शुद्ध मन से बिहार की महिलाएं करती हैं. इस बार वो छठ का त्योहार महुआ में ही मनाएंगे वो अपने घर नहीं जाएंगे. 

छठ पर्व की बिहार में विशेष महत्ता

बता दें कि बिहार और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. ये पर्व चार दिन तक चलता है. इस बार इस पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो गई हैं और 28 अक्टूबर के उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ये पर्व संपन्न होगा. बिहार में छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस व्रत का बिहार में बहुत महत्व होता है, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है. ये व्रत काफी कठिन होता हैं जिसमें घर की महिलाएं दिनभर भूखी प्यासी रहकर निर्जला इस व्रत के करती हैं. 

Published at : 26 Oct 2025 01:16 PM (IST)
Tej Pratap Yadav Chhath Puja 2025 Tejaswai Yadav
