बिहार में नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली है. इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है. तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर बधाई दी है. साथ ही उन्होंने शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्री को भी बधाई दी है.

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद पक्ष-विपक्ष की ओर से बधाईयों का तांता लगा हुआ है. इस बीच तेज प्रताप की प्रतिक्रिया आने से राज्य की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है. तेज प्रताप यादव पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं.

एक्स पर पोस्ट के जरिए दी बधाई

तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए बधाई दी है. उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं. साथ ही बिहार सरकार में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा कि हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की 14 करोड़ जनता जनार्दन के सपनों को पूरा करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से पलायन, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं को दूर करने हेतु बेहतर काम किया जायेगा और बिहार को विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा.

10वीं बार शपथ लेने का रिकॉर्ड किया दर्ज

नीतीश कुमार ने राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में दसवीं बार शपथ लेने का रिकॉर्ड दर्ज करवाया है. नीतीश कुमार पहले ऐसे सीएम हैं जिसने सबसे ज्यादा दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो. फिलहाल एक बार नीतीश कुमार ने वापसी करते हुए अपनी सरकार बना ली है और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है.

बता दें कि साल 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी. इसके बाद उन्होंने 9 बार और शपथ ले ली है. यह कारनामा करने वाले भारतीय राजनीति में वह इकलौते नेता हैं. नीतीश कुमार के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ग्रहण की है.