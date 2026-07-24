PM मोदी ने 'मित्रों' नहीं 'FRIENDS' कहा, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले- 'चाहे जितनी…'
Kanhaiya Kumar News: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिए जाने पर भी सवाल उठाया है. पढ़िए उन्होंने अलग-अलग एक्स पोस्ट में क्या कुछ कहा है.
देश में इन दिनों सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो वो छात्रों का आंदोलन है. नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) इस्तीफा दें. इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते गुरुवार (23 जुलाई, 2026) की रात अपना वीडियो जारी किया जिस पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने चुटकी ली है.
दरअसल पीएम मोदी ने देश के नाम वीडियो जारी करते हुए कहा, "फ्रेंड्स मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है…" वीडियो में इसी फ्रेंड्स शब्द को लेकर कन्हैया कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और तंज कसा. कन्हैया कुमार ने लिखा है, "मोदी जी चाहे जितनी मर्जी 'मित्रों' को 'Friends' बोल लो, Aura तो Minus हो चुका है. जिम्मेदार बनें और अपने 'लीक-प्रधान' का इस्तीफा लें."
मोदी जी चाहे जितनी मर्ज़ी ‘मित्रों’ को ‘Friends’ बोल लो, Aura तो Minus हो चुका है।— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) July 23, 2026
Be responsible and take resignation of your Leak-Pradhan.
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इस्तीफा नहीं लिए जाने पर उठाया सवाल
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिए जाने पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने अपने एक दूसरे पोस्ट में इसका जिक्र किया है. कन्हैया कुमार ने कहा, "बताइए दिल्ली, CP की दुकान बंद कराने वालों से लीक नहीं बंद हो रहा. आखिर डर क्या है? इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? सरेंडर जी ये तो नहीं सोच रहे कि ये लीकप्रधान पेपर तो लीक कर ही रहा कहीं 'वीडियो-क्लिप' ना लीक कर दे?"
'छात्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे'
उधर बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से पीएम मोदी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "देख रहा है विनोद! आधी रात को सेल्फी वीडियो जारी कर कैसे गोल-गोल घुमाया जा रहा है… छात्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, शहंशाह अपनी नाकाम उपलब्धि बता रहे हैं!"
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