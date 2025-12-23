हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'आई मे नॉट बी दि बेस्ट ब्रदर...', तेज प्रताप यादव ने अपनी चांदना दीदी को अंग्रेजी में दी जन्मदिन की बधाई

Bihar News: तेज प्रताप ने बहन को अंग्रेजी में जन्मदिन की बधाई दी. जिस पर लोग कॉपी-पेस्ट का मजाक उड़ाते हुए भाषा को लेकर टिप्पणी करने लगे. कई यूजर्स तो मजाकिया अंदाज में उनकी पोस्ट पर चुटकी ले रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. इस बार वजह उनका कोई बयान या सियासी कदम नहीं है, बल्कि अपनी बहन चांदना दीदी को जन्मदिन की बधाई देने का तरीका है.

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चांदना दीदी के लिए अंग्रेजी में एक भावुक पोस्ट लिखा. यह पोस्ट अब लोगों के बीच मजाक और चर्चा दोनों का कारण बन गया है.

एक्स पर ट्विट के बाद फिर सुर्खियों में आए तेज प्रताप

तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह भले ही सबसे अच्छे भाई न हों, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि वे अपनी बहन से प्यार करते हैं. उनका सम्मान करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते आए हैं. उन्होंने लिखा कि चांदना दीदी ने हमेशा उनका साथ दिया, भले ही वह इसे जाहिर न करें. तेज प्रताप ने अपनी बहन को 'अपना सहारा' बताते हुए कहा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, वे हमेशा साथ खड़े रहेंगे.

यूजर्स ने तेज प्रताप की पोस्ट पर ली चुटकी

इस भावुक अंग्रेजी पोस्ट से ज्यादा लोगों का ध्यान उसकी भाषा पर चला गया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस पोस्ट को लेकर चुटकी ली. किसी ने कहा कि यह कंटेंट कॉपी-पेस्ट लगता है तो किसी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद यह पोस्ट AI की मदद से लिखवाई गई है. यूजर @iavi_kr ने लिखा, "अरे तेजू भैया, आप भी! आपसे इससे बेहतर उम्मीद थी. हमारी हिन्दी और भोजपुरी में क्या बुराई थी, जो आप भी अंग्रेज हो लिए". वहीं @Biilliii_potato ने लिखा, "Teju bhaiya, अगर आप हिन्दी में लिखते तो आपकी भावनाएं ज्यादा अच्छे से स्पष्ट होतीं." एक अन्य यूजर @AnnuInfo ने मजाकिया अंदाज में लिखास, "Kuch toh baat hai Teju Bhaiya mein. Bina kuch kiye bhi famous hai. Kar de toh tahalka macha de".

अंग्रेजी भाषा ने लोगों के बीच छेड़ दिया बहस और मजाक का मुद्दा

तेज प्रताप यादव की यह पोस्ट एक बार फिर साबित करती है कि वे सोशल मीडिया पर बिना किसी बड़े राजनीतिक बयान के भी सुर्खियों में आ जाते हैं. भले ही पोस्ट का मकसद निजी और भावनात्मक था. लेकिन उसकी अंग्रेजी भाषा ने लोगों को बहस और मजाक का नया मुद्दा दे दिया. यही वजह है कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर सोशल मीडिया ट्रेंड में हैं.

Published at : 23 Dec 2025 07:28 AM (IST)
Tags :
Lalu Yadav Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
