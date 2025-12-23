बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. इस बार वजह उनका कोई बयान या सियासी कदम नहीं है, बल्कि अपनी बहन चांदना दीदी को जन्मदिन की बधाई देने का तरीका है.

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चांदना दीदी के लिए अंग्रेजी में एक भावुक पोस्ट लिखा. यह पोस्ट अब लोगों के बीच मजाक और चर्चा दोनों का कारण बन गया है.

एक्स पर ट्विट के बाद फिर सुर्खियों में आए तेज प्रताप

Happy Birthday, Chanda Didi.



I may not be the best brother in your life but I know this for sure: I love you, I respect you, and I’ve learnt because of you. I know you’ve always supported me. I know you care, even when you don’t say it out loud.



Thank you for being the elder… pic.twitter.com/gOlTdM6CDw — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) December 22, 2025

तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह भले ही सबसे अच्छे भाई न हों, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि वे अपनी बहन से प्यार करते हैं. उनका सम्मान करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते आए हैं. उन्होंने लिखा कि चांदना दीदी ने हमेशा उनका साथ दिया, भले ही वह इसे जाहिर न करें. तेज प्रताप ने अपनी बहन को 'अपना सहारा' बताते हुए कहा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, वे हमेशा साथ खड़े रहेंगे.

यूजर्स ने तेज प्रताप की पोस्ट पर ली चुटकी

इस भावुक अंग्रेजी पोस्ट से ज्यादा लोगों का ध्यान उसकी भाषा पर चला गया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस पोस्ट को लेकर चुटकी ली. किसी ने कहा कि यह कंटेंट कॉपी-पेस्ट लगता है तो किसी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद यह पोस्ट AI की मदद से लिखवाई गई है. यूजर @iavi_kr ने लिखा, "अरे तेजू भैया, आप भी! आपसे इससे बेहतर उम्मीद थी. हमारी हिन्दी और भोजपुरी में क्या बुराई थी, जो आप भी अंग्रेज हो लिए". वहीं @Biilliii_potato ने लिखा, "Teju bhaiya, अगर आप हिन्दी में लिखते तो आपकी भावनाएं ज्यादा अच्छे से स्पष्ट होतीं." एक अन्य यूजर @AnnuInfo ने मजाकिया अंदाज में लिखास, "Kuch toh baat hai Teju Bhaiya mein. Bina kuch kiye bhi famous hai. Kar de toh tahalka macha de".

अंग्रेजी भाषा ने लोगों के बीच छेड़ दिया बहस और मजाक का मुद्दा

तेज प्रताप यादव की यह पोस्ट एक बार फिर साबित करती है कि वे सोशल मीडिया पर बिना किसी बड़े राजनीतिक बयान के भी सुर्खियों में आ जाते हैं. भले ही पोस्ट का मकसद निजी और भावनात्मक था. लेकिन उसकी अंग्रेजी भाषा ने लोगों को बहस और मजाक का नया मुद्दा दे दिया. यही वजह है कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर सोशल मीडिया ट्रेंड में हैं.

ये भी पढ़िए- 'बाबूजी के लिए ले जा रहे थे, बीमार हैं', शराब के साथ पकड़ाया जवान, SP ने लिया ये बड़ा एक्शन