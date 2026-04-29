सुल्तानगंज एनकाउंटर को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी और जदयू नेताओं ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए इसे अपराध के खिलाफ सख्त संदेश बताया है. सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई को लेकर कहा गया कि मुख्य आरोपी रामधनी यादव को 12 घंटे में ढूंढकर एनकाउंटर किया गया, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है.

बीजेपी विधायक रोहित पांडेय ने इसे जरूरी कदम बताते हुए पुलिस की सराहना की. वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी और बिहार में कानून का राज स्थापित किया जा रहा है. नेताओं ने साफ संदेश दिया कि अपराध करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

सम्राट की पुलिस ने 12 घंटे में ढूंढ किया एनकाउंटर- नीरज कुमार

बिहार बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सुल्तानगंज में जिस पदाधिकारी की निर्मम हत्या की गई, मैं उनके प्रति गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं. साथ ही जो मुख्य आरोपित रामधनी यादव था, उसे सम्राट चौधरी की पुलिस ने 12 घंटे में ढूंढ कर उसका एनकाउंटर कर दिया. पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि अब बिहार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे. बिहार में सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के प्रति, उस पर हम कायम हैं और यह उसका कड़ा संदेश है. सम्राट चौधरी ने अपील की है कि जो भी अपराधी हो, वह या तो बिहार छोड़ दे या अपराध छोड़ दे. बिहार पुलिस ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ के तहत आगे बढ़ चुकी है और साफ है कि अगर आप अपराध करेंगे तो सीधा आपकी जान पर बन सकती है. सभी लोग सावधान हो जाएं, बिहार में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं चलेगा. अब यहां सिर्फ कानून का राज चलेगा.

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पूरे घटना क्रम पर नजर बनाए हुए थे सम्राट चौधरी- रोहित पांडेय

भागलपुर के सुल्तानगंज एनकाउंटर पर बीजेपी विधायक रोहित पांडेय ने कहा कि यह कार्रवाई जरूरी थी. सीएम सम्राट चौधरी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे और पुलिस प्रशासन ने बेहतरीन काम किया है. वहीं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एनकाउंटर को लेकर कहा कि रामधनी यादव को अपराध का सनक चढ़ गया था. सुलतानगंज के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का परिवार और बच्चा रो रहा है. लोकतंत्र में जनता की अदालत से चुने गए सभापति पर गोलियों की बौछार करना क्या कानून का राज है. अभी तक तो पैर में गोली लग रही थी, लेकिन जब पुलिस पर हमला करने की कोशिश की गई तो कलेजा पर फटाफट गोली चली. अपराध करोगे तो मुकम्मल ऐसी कार्रवाई होगी, बिहार अब इसे एक नजीर के रूप में देख रहा है.

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