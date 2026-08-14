राहुल गांधी पर CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'देश आपसे…'

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के विदेश नीति वाले बयान पर घेरा है. सम्राट चौधरी ने शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) की शाम एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठकर जिस तरह का अमर्यादित आचरण आपने (राहुल गांधी) दिखाया है, वह पूरे लोकतांत्रिक विमर्श को शर्मसार करता है.

सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग आपने किया, वह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकता. राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा, भाषा और लोकतांत्रिक संस्कारों से समझौता नहीं किया जा सकता. देश आपसे अमर्यादित आचरण के लिए सार्वजनिक माफी की अपेक्षा करता है."

राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठकर जिस तरह का अमर्यादित आचरण आपने दिखाया है, वह पूरे लोकतांत्रिक विमर्श को शर्मसार करता है।



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह की अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग आपने किया, वह किसी भी… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 14, 2026

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "बिहार में जिसे 'थेथरोलॉजी' कहते हैं, राहुल गांधी उसकी जीती-जागती मिसाल हैं! ​अमित शाह की चाणक्य नीति के सामने बार-बार मात खाने के बाद भी थेथरई करना इनकी आदत बन चुकी है. 370 हटाने पर सवाल उठाने वालों को देश का हित समझ नहीं आ रहा है. आज मोदी-शाह की जोड़ी है, तभी देश विरोधी ताकतों की सांसें फूल रही हैं!"

संजय सरावगी बोले- जनता सब देख रही

वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "राहुल गांधी का राजनीतिक विरोध अब भाषा की मर्यादा और संवैधानिक गरिमा की सीमाएं भी लांघता जा रहा है. प्रधानमंत्री और किसी संप्रभु राष्ट्राध्यक्ष के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करना केवल राजनीतिक असहमति नहीं, बल्कि भारत की गरिमा और विदेश नीति की गंभीरता के प्रति असम्मान है. शब्द उनके हैं, संस्कार उनके हैं- और जनता सब देख रही है."

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नवादा से बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा, "विकृत सोच से ग्रसित राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मर्यादा को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि एक महिला राष्ट्राध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही हो और मंच पर बैठे अन्य नेता एक स्वघोषित युवा तुर्क के इस अशोभनीय बयान पर खिलखिलाने लग जाएं! शर्मनाक!"

उन्होंने आगे कहा, "हेडलाइन की खोज में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की संवेदनशीलता तक को दांव पर लगा देना गैर-जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है. कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का चरित्र पूरा देश देख रहा है और अब तो विदेश भी."

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