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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभूख हड़ताल पर बैठेंगे सांसद पप्पू यादव, वजह भी बताई

भूख हड़ताल पर बैठेंगे सांसद पप्पू यादव, वजह भी बताई

Pappu Yadav News: बिहार के हाजीपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आगामी 16 अगस्त को पटना के गर्दनीबाग में भूख हड़ताल करेंगे.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 14 Aug 2026 10:07 PM (IST)
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पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पटना में रविवार (16 अगस्त) को भूख हड़ताल पर बैठेंगे. वो आज (14 अगस्त) हाजीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने भूख हड़ताल को लेकर ऐलान किया. छात्र आंदोलन के समर्थन में और बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ उन्होंने अनशन का करने का फैसला लिया. 

बिहार के हाजीपुर में अपने समर्थक घर निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आगामी 16 अगस्त को पटना के गर्दनीबाग में भूख हड़ताल करेंगे.

हर दिन पीएम मोदी के सपने में राहुल गांधी आएंगे- पप्पू यादव

उन्होंने कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे. एक दिन भी सोने नहीं देंगे. हर दिन पीएम मोदी के सपने में राहुल गांधी आएंगे. 

भूख हड़ताल क्यों करेंगे सांसद पप्पू यादव?

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल की घोषणा की है. इसके साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध और हो रही हत्या को भी उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया है. इसके अलावा BPSC का भी मसला है. साथ ही हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश को 80% बढ़ावा का भी वो विरोध कर रहे हैं. शिक्षा में सुधार को लेकर छात्रों और युवाओं के हड़ताल का भी वो समर्थन कर रहे हैं. इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया है.

पप्पू यादव की तेजस्वी यादव को नसीहत

इससे पहले शुक्रवार (13 अगस्त) को उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को नसीहत दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर वे (तेजस्वी यादव) कुछ सीखना चाहते हैं, तो उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सीखना चाहिए, लेकिन सीखने की कोई इच्छा नहीं है. वे कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में ही रहना चाहते हैं, इसलिए लोग अब राजनीतिक एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे और राजनीतिक एजेंडे का आम लोगों से कोई लेना-देना नहीं रह जाएगा.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 14 Aug 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
Hunger Strike Pappu Yadav BIHAR NEWS
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