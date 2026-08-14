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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में शराबबंदी की होगी समीक्षा? चिराग पासवान का बड़ा बयान

बिहार में शराबबंदी की होगी समीक्षा? चिराग पासवान का बड़ा बयान

Chirag Paswan News: चिराग पासवान का कहना है कि समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? पता चलना चाहिए कि आपने जिस सोच के साथ कानून को बनाया क्या आप उस सोच को पूरा कर पाए?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Aug 2026 09:33 PM (IST)
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बिहार में एक बार फिर शराबबंदी की समीक्षा की मांग शुरू हो गई है. हर बार केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस पर बयान देते रहे हैं. अब एनडीए के भीतर अलग-अलग दल के नेता मांझी के समर्थन में दिख रहे हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस पर बड़ा बयान दे दिया है.  

मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर कहा, "पहले तो यह बात ईमानदारी से कबूल करनी होगी कि जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून को लाया गया… हम लोगों ने मजबूती से समर्थन किया था, लेकिन अभी भी ये अमल में नहीं आया है. गाहे-बगाहे जहरीली शराब की जानकारी मिलती रहती है, गाहे-बगाहे ये जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती इलाकों से कैसे शराब को राज्य में लाया जा रहा है." 

'आने वाले दिनों में सरकार…'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ये लोगों को समझाने का विषय है कि इस तरीके के कानून की जरूरत क्यों है… क्या हम लोग पूर्णत: वहां तक पहुंचे हैं? मुझे नहीं लगता है कि हमलोग अपनी सोच में अभी तक कामयाब हो पाए हैं… इस सोच को पूर्ण करने के लिए आने वाले दिनों में जो जरूरी कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे. मैं मानता हूं आने वाले दिनों में सरकार तमाम घटक दलों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करके जो बदलाव की जरूरत होगी जरूर उसको अमल किया जाएगा."

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मीडिया के इस सवाल पर कि शराबबंदी के 10 साल हो गए, क्या समीक्षा होनी चाहिए? इस पर चिराग पासवान ने कहा कि समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि आपने जिस सोच के साथ कानून को बनाया क्या आप उस सोच को पूरा कर पाए? जिस जागरूकता अभियान के साथ आप इसको गांव-गांव ले जाने का प्रयास कर रहे थे क्या हम लोग उसमें सफल हुए? सफल हुए तो कहां तक? नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? नहीं हो पाए तो क्या बदलाव करने की जरूरत है. यह तभी होगा जब सही मायनों में समीक्षा होगी.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Aug 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BIHAR NEWS
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