हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव को समर्थन देगा महागठबंधन? इस सीट पर फंसा पेच तो VIP ने साफ की तस्वीर

तेज प्रताप यादव को समर्थन देगा महागठबंधन? इस सीट पर फंसा पेच तो VIP ने साफ की तस्वीर

Sugauli Election 2025: सुगौली विधानसभा सीट पर महागठबंधन को तब झटका लगा जब वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 08:32 PM (IST)
पूर्वी चंपारण की सुगौली विधानसभा सीट पर महागठबंधन समर्थित विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया. उधर इस सीट पर तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार दिया हुआ है. सुगौली सीट से तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) से श्याम किशोर चौधरी मैदान में हैं. वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि सुगौली सीट पर क्या करना है, इसको लेकर हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार बैठक कर रहा है. जो बीजेपी को हराएगा उसका समर्थन करना चाहिए. देव ज्योति से जब पूछा गया कि क्या तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि सिर्फ शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा. 

23 अक्टूबर को महागठबंधन की साझा पीसी- वीआईपी

देव ज्योति ने दावा किया कि 14 नवंबर को हम बिहार में महागठबंधन की बिहार में सरकार बनाएंगे. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है. उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात चल रही है. उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर को सारी तस्वीर साफ जाएगी.

क्यों रद्द हुआ शशि भूषण सिंह का नामांकन

बता दें कि सुगौली विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द हो गया.

21 सीटों पर तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के बैनर तले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं. जेजेडी ने पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था जिसमें तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. तेज प्रताप खुद वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. जेजेडी ने पांच छोटे दलों- विकास वंचित इंसान पार्टी (वीआईपी), भोजपुरिया जन मोर्चा (बीजेएम), प्रगतिशील जनता पार्टी (पीजेएप), वाजिब अधिकार पार्टी (डब्ल्यूएपी) और संयुक्त किसान विकास पार्टी (एसकेवीपी) के साथ गठबंधन किया है.

6 और 11 नवंबर को चुनाव, 14 को नतीजे

बता दें कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव प्रस्तावित हैं. पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

Published at : 21 Oct 2025 08:10 PM (IST)
Tej Pratap Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
