चुनाव से पहले पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को दिया बड़ा ऑफर, 'सिर्फ कांग्रेस...' 

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी. उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही उनको सम्मान देगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वह (नीतीश कुमार) आना भी चाहते हैं. अगर वह कांग्रेस में आते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी. मंगलवार (21 अक्टूबर) को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में पूर्णिया सांसद ने ये बयान दिया.

नीतीश कुमार को सम्मान नहीं देती बीजेपी- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने दावा किया, "अगर एनडीए जीती तो चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनेंगे. बीजेपी उन्हें सम्मान नहीं देती. नीतीश कुमार को सम्मान सिर्फ कांग्रेस दे सकती है और कांग्रेस में वह आना भी चाहते हैं. अगर वह कांग्रेस में आते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी."

'अकेले पप्पू यादव ही एनडीए पर भारी पड़ेगा'

क्या महागठबंधन में एकजुटता है, इस पर पप्पू यादव ने कहा, "एनडीए पर तो अकेले पप्पू यादव ही भारी पड़ेगा. रही बात एकजुटता की तो महागठबंधन से यह सवाल नहीं पूछा जाए. बल्कि बीजेपी से पूछा जाए कि उन लोगों की एकजुटता कहां है. नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल तो बिहार में अभी यही है."

छठ के बाद राहुल-प्रियंका गांधी की बिहार में सभा- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की पूरी जनता एक साथ है और एनडीए को वोट नहीं देना चाहती और महागठबंधन को वोट करेगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बिहार में चुनावी सभा छठ के बाद होगी. उन्होंने कहा कि महागठबंधन मर रही है या जी रही है इसकी चिंता सभी लोग करना छोड़ दें. 14 नवंबर के बाद रिजल्ट बताएगा कि जनता किसके साथ है."

एक तरफ पप्पू यादव ने भले ही नीतीश कुमार को ऑफर दिया हो लेकिन मुख्यमंत्री कई मौकों पर ये साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए से अलग नहीं होंगे. आज ही मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने महागठबंधन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पहले कुछ गड़बड़ हो गया था लेकिन अब नहीं होगा.