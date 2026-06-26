बिहार: STF जवान की कमर में लगी पिस्टल अपने आप हुई फायर! गोली लगने से मौत

बिहार के जहानाबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जहां कानून के एक जांबाज रखवाले की अपनी ही सरकारी पिस्टल उसकी मौत का कारण बन गई. घटना घोसी थाना क्षेत्र के चिरी मोड़ के पास की है, जहां एसटीएफ के जवान धीरज कुमार की कमर में रखी पिस्टल से अचानक गोली चल गई.

गोली सीधे जवान को लगी. घटना के बाद पुलिस की मदद से आनन-फानन में उन्हें पीएचसी घोसी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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कमर में लगी पिस्टल अपने आप कैसे चली?

​इस खौफनाक हादसे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ-साथ जिले के तमाम एसपी, डीएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की बारीकी से तफ्तीश शुरू कर दी है कि आखिर पूरी सुरक्षा के साथ रखी गई पिस्टल से गोली किस परिस्थिति में चली?

धीरज कुमार के परिवार में मचा कोहराम

​आपको बता दें कि मृतक जवान धीरज कुमार मूल रूप से नालंदा जिले के रहूंई थाना क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत के सोनसा गांव के रहने वाले थे. इस दुःखद घटना के बाद धीरज कुमार के परिवार में कोहराम मच गया है. बताया जा रहा है कि मृतक जवान की पत्नी आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत हैं. इस अचानक हुए वज्रपात से पूरे गांव और पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है.

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