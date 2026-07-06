बांकीपुर उपचुनाव: RJD से रेखा गुप्ता फिर होंगी प्रत्याशी? नितिन नवीन को दे चुकी हैं टक्कर

बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में विपक्ष से इस बार कौन उम्मीदवार होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हैं. बीजेपी की ओर से भी प्रत्याशी को लेकर घोषणा नहीं की गई है. इस बीच चर्चा है कि आरजेडी की ओर से रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को फिर से पार्टी प्रत्याशी बना सकती है. ऐसा होता है तो रेखा गुप्ता के लिए ये दूसरा मौका होगा जब वे बांकीपुर से आरजेडी से लड़ेंगी.

2025 में भी पार्टी ने उन्हें मौका दिया था और उस वक्त बीजेपी से नितिन नवीन मैदान में थे. रेखा गुप्ता को करीब 46 हजार वोट मिला था. ऐसे में माना जा रहा कि आरजेडी से रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. 2025 में रेखा गुप्ता भले नहीं जीत पाईं लेकिन दूसरे नंबर पर रह चुकी हैं.

तेली जाति से आती हैं रेखा गुप्ता

रेखा कुमारी गुप्ता की बात करें तो वैश्य समाज की तेली जाति से आती हैं. बांकीपुर विधानसभा कायस्थ बहुल सीट है. वैश्य की संख्या भी अच्छी है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो नितिन नवीन 51,936 वोटों से चुनाव जीते थे. नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे. रेखा कुमारी गुप्ता को 46,363 वोट मिले थे. वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की प्रत्याशी वंदना कुमारी को 7,717 वोट ही मिल पाए थे. चौथे नंबर पर नोटा में 1464 वोट डाले गए थे.

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कांग्रेस छोड़कर आरजेडी का थामा था दामन

रेखा गुप्ता पूर्व में बिहार तैलिक साहू सभा की कोषाध्यक्ष रही हैं. 2025 के चुनावी मुकाबले से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हुई थीं. वह काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहीं, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण 2025 में उन्होंने पाला बदल लिया था. चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले अक्टूबर में वह कांग्रेस से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो गईं.

तेजस्वी यादव ने पहली बार में ही उन्हें बांकीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनने का मौका दिया था. अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से अपना जलवा दिखाने में कामयाब रहे और अच्छा वोट पकड़ पाए तो जातीय ध्रुवीकरण में त्रिशंकु मुकाबला होने की संभावना है.

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