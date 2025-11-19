सरकार गठन में BJP की इन दो मांगों को नकार नहीं सकी JDU, मान गए नीतीश कुमार!

बिहार में सरकार गठन की कवायद में बीजेपी की दो मांगों को नीतीश कुमार नकार नहीं पाए. बीजेपी जो चाहती थी वही हुआ. सूत्रों की मानें तो बीजेपी के पास ही स्पीकर का पद होगा. स्पीकर पद भी जेडीयू भी दावा कर रही थी लेकिन उसे ये दावा छोड़ना पड़ा. स्पीकर पद को लेकर एक और पेच था, जिस पर भी बीजेपी के मुताबिक ही फैसला हुआ.

दरअसल, सूत्रों ने दावा किया था कि जेडीयू ये चाहती थी कि अगर स्पीकर पद पर बीजेपी के कोटे में जाए तो राज्य में डिप्टी सीएम एक ही हो. लेकिन अब जैसा कि तस्वीर साफ है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे. यानी बीजेपी की इन दो मांगों पर फिलहाल सहमति बन गई है.

कल सुबह 11.30 बजे होगा शपथ ग्रहण

अब बिहार में इंतजार शपथ ग्रहण कार्यक्रम का है. गुरुवार (20 नवंबर) को सुबह 11.30 बजे पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद रहेंगे. बीजेपी/एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

एनडीए ने नीतीश कुमार को चुना विधायक दल का नेता

बुधवार का दिन बिहार में सियासी रूप से अहम रहा. जेडीयू के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया. बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया. इसके बाद बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए के विधायक जुटे और यहां पर नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया.

एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया. इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल को एनडीए विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी सौंपी और सरकार बनाने का दावा पेश किया. 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे. पिछली बार की तरह ही इस बार भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे.