हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'आप लोग बोलने नहीं दे रहे...', पुलिस ने रईस खान को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया, भेजे गए जेल

'आप लोग बोलने नहीं दे रहे...', पुलिस ने रईस खान को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया, भेजे गए जेल

Raees Khan: रईस खान ने कहा कि उन्हें षडयंत्र के तहत फंसाया गया है. रईस खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अस्पताल और उसके बाद जेल ले जाया गया.

By : सचिन कुमार | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 22 Sep 2025 10:10 PM (IST)
Preferred Sources

सिवान में लोजपा नेता रईस खान को सोमवार को पुलिस सुरक्षा में सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया. रविवार को रईस खान की गिरफ्तारी के बाद से उन्हें सिवान टाऊन थाना में रखा गया था, सोमवार की शाम में करीब 5 बजे के बाद रईस खान को टाऊन थाना से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया.

षडयंत्र के तहत फंसाया गया- रईस खान

वहीं सदर अस्पताल से बाहर निकलते समय रईस खान ने कहा कि उन्हें षडयंत्र के तहत फंसाया गया है. रईस खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अस्पताल और उसके बाद जेल ले जाया गया. अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचे रईस खान मीडिया से बात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की. जबरदस्ती पुलिस के जरिए उन्हें गाड़ी में बैठाया गया.

हालांकि इस दौरान रईस खान पुलिस से भी उलझते दिखे. रईस खान पुलिस से कहते दिखे कि उन्हे बोलने दिया जाए. इस पर पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि आपको मौका दिया जाएगा. वहीं फिर रईस खान कहते दिखे कि क्या मौका मिलेगा आप लोग बोलने ही नहीं दे रहे हैं. इसके बाद रईस खान को एक पुलिस पदाधिकारी ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया.

घर से कारतूस और हथियार हुए थे बरामद

बता दें कि सोमवार को पुलिस की छापेमारी में लोजपा नेता रईस खान के घर से हथियार मिले थे. एसटीएफ और जिला पुलिस ने ये छापेमारी की थी. डीआईजी निलेश कुमार के अनुसार छापेमारी के दौरान AK-47 के भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बरामद हुए. इसके बाद रईस खान समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया.  

हथियार की सूचना के बाद सिसवन थाना क्षेत्र के उनके गांव ग्यासपुर में पुलिस ने घंटो तलाशी ली थी. पुलिस ने घर के हर कोने को सर्च किया. उसके बाद उनके घर से हथियार बरामद होने की बात पुलिस ने कही. इसके बाद उन्हें मंगलवार कोजेल भेज दिया गया. हालांकि रईस खान कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जबकि मीडिया ने उनसे बात करने की काफी कोशिश की. 

Published at : 22 Sep 2025 10:08 PM (IST)
Siwan News Raees Khan BIHAR NEWS
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
