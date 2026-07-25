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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में दिखा बिहार बंद का असर, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प! प्रशासन अलर्ट

पटना में दिखा बिहार बंद का असर, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प! प्रशासन अलर्ट

Bihar Band Today: 'बिहार बंद' का शनिवार (25 जुलाई) को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में असर दिखाई दिया. वहीं पटना में डाकबंगला चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है. 

Written By : परमानंद सिंह |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jul 2026 01:51 PM (IST)
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बिहार में लेफ्ट की छात्र इकाइयों की ओर से बुलाए गए 'बिहार बंद' का शनिवार (25 जुलाई) को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में असर दिखाई दिया. समस्तीपुर, सीवान और लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं. वहीं पटना में डाकबंगला चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है. 

नीट मामले को लेकर छात्रों के समर्थन में शनिवार (25 जुलाई) को लेफ्ट पार्टियों और आइसा छात्र संगठन के द्वारा 'बिहार बंद' का आह्वान किया गया था. इसको लेकर करीब 12:30 बजे छात्रों का एक जत्था डाक बंगला चौराहे पहुंचा. छात्र पटना जंक्शन के रास्ते में डाक बंगला चौराहा पहुंचने वाले थे उससे पहले पुलिस ने सभी को रोक दिया.

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प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी

पुलिस से झड़प के बाद छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और करीब 20 मिनट के बाद पुलिस ने उन्हें वापस उसी रास्ते पर भेज दिया. इस दौरान पुलिस ने कहा कि डाक बंगला चौराहा पार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. हालांकि इस बीच छात्र उग्र नहीं हुए और पुलिस की बात मानकर वापस हो गए. 

कुल मिलाकर शनिवार को 'बिहार बंद' पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा. चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी, जहां जितने छात्र दिख रहे थे उससे ज्यादा की संख्या पुलिस की थी. भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा.

जहां कम संख्या में छात्र पहुंच रहे थे, वहां उन्हें पुलिस खदेड़कर हिरासत में ले रही थी. इस दौरान, जुलूस निकाला गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई. हालांकि, पटना से लेकर जहानाबाद तक पुलिस ने 'बिहार बंद' के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए हैं.

विरोध प्रदर्शन के चलते बुलाया गया था 'बिहार बंद'

नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर पटना में प्रदर्शन किया गया था. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके विरोध में आज 'बिहार बंद' बुलाया गया है. दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है वहीं अब इस आंदोलन की चिंगारी बिहार में भी पहुंच गई है. जहां की पटना समेत कई जिलों में इसको लेकर लगातार छात्र संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वे लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं.

'बिहार बंद' के बीच लखीसराय जिले में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैंl सार्वजनिक स्थल, लखीसराय रेलवे स्टेशन, जिला पदाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय समेत अन्य स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. वहीं इसको लेकर सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है.

छात्रों का जत्था लखीसराय शहर के केके मैदान से पैदल मार्च करते हुए लखीसराय जिला समाहरणालय पर पहुंचकर धरने पर बैठ गया. जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी जारी है.

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Published at : 25 Jul 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
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