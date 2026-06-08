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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD नेता शिवचंद्र राम के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी की दो टूक, 'हमने तो पहले ही कहा था कि…'

RJD नेता शिवचंद्र राम के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी की दो टूक, 'हमने तो पहले ही कहा था कि…'

Jitan Ram Manjhi News: इस्तीफे पर जीतन राम मांझी का कहना है कि जो आरजेडी वालों ने किया वह कोई नया नहीं है. तंज कसा कि जहां मोटा माल मिला इनकी गाड़ी वहीं रुक जाती है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 Jun 2026 08:21 PM (IST)
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आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने सोमवार (08 जून, 2026) को लालू यादव की पार्टी से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तीफे की घोषणा की. पार्टी छोड़ने के पीछे कारण है कि उन्हें आरजेडी की ओर से एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाया गया और उनकी जगह सुनील सिंह को ही फिर से मौका दे दिया गया. इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया है. 

'हमारे समाज के पास इतना...'

जीतन राम मांझी ने सोमवार (08 जून, 2026) की शाम अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और कहा कि उनकी पार्टी शिवचंद्र राम के साथ है. अपने पोस्ट में मांझी ने लिखा है, "शिवचंद्र भाई राजद वालों ने जो आपके साथ किया वह कोई नया नहीं है… जहां मोटा माल मिला इनकी गाड़ी वहीं रुक जाती है और हमारे समाज के लोगों के पास इतना माल है कहां कि वह इन्हें खुश कर पाएं.."

केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा, 'वैसे हमने तो पहले ही कहा था कि SC/ST के पर्चा वाली जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा राजद वालों ने ही किया हुआ है. जो गरीबों की जमीन तक को नहीं छोड़े ऐसे लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद करनी बेमानी है. वैसे HAM शिवचंद्र भाई के साथ है."

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तेजस्वी यादव बोले- पहले से तय था

एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार को लेकर दिल्ली में तेजस्वी यादव ने भी आज (सोमवार) प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सवाल के जवाब में सुनील सिंह का नाम लिए बिना कहा कि ये तो पहले से तय था. बता दें कि बिहार में एमएलसी की 10 सीटों (10 में से एक सीट पर उपचुनाव) पर चुनाव होना है. सोमवार (08 जून, 2026) को नामांकन की आखिरी तिथि थी. आरजेडी से सुनील सिंह ने नामांकन किया. वे पहले भी आरजेडी से एमएलसी थे. आरजेडी के इस निर्णय के बाद ही शिवचंद्र राम ने पार्टी छोड़ी है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Jun 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS Shiv Chandra Ram
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