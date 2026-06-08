RJD नेता शिवचंद्र राम के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी की दो टूक, 'हमने तो पहले ही कहा था कि…'

आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने सोमवार (08 जून, 2026) को लालू यादव की पार्टी से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तीफे की घोषणा की. पार्टी छोड़ने के पीछे कारण है कि उन्हें आरजेडी की ओर से एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाया गया और उनकी जगह सुनील सिंह को ही फिर से मौका दे दिया गया. इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया है.

'हमारे समाज के पास इतना...'

जीतन राम मांझी ने सोमवार (08 जून, 2026) की शाम अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और कहा कि उनकी पार्टी शिवचंद्र राम के साथ है. अपने पोस्ट में मांझी ने लिखा है, "शिवचंद्र भाई राजद वालों ने जो आपके साथ किया वह कोई नया नहीं है… जहां मोटा माल मिला इनकी गाड़ी वहीं रुक जाती है और हमारे समाज के लोगों के पास इतना माल है कहां कि वह इन्हें खुश कर पाएं.."

शिवचंद्र भाई राजद वालों ने जो आपके साथ किया वह कोई नया नहीं हैं।

जहाँ मोटा माल मिला इनकी गाड़ी वहीं रूक जाती है और हमारे समाज के लोगों के पास इतना माल हैं कहाँ कि वह इन्हें ख़ुश कर पाएँ।

वैसे हमने तो पहले ही कहा था कि SC/ST के पर्चा वाली ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अवैध कब्जा राजद… — Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) June 8, 2026

केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा, 'वैसे हमने तो पहले ही कहा था कि SC/ST के पर्चा वाली जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा राजद वालों ने ही किया हुआ है. जो गरीबों की जमीन तक को नहीं छोड़े ऐसे लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद करनी बेमानी है. वैसे HAM शिवचंद्र भाई के साथ है."

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तेजस्वी यादव बोले- पहले से तय था

एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार को लेकर दिल्ली में तेजस्वी यादव ने भी आज (सोमवार) प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सवाल के जवाब में सुनील सिंह का नाम लिए बिना कहा कि ये तो पहले से तय था. बता दें कि बिहार में एमएलसी की 10 सीटों (10 में से एक सीट पर उपचुनाव) पर चुनाव होना है. सोमवार (08 जून, 2026) को नामांकन की आखिरी तिथि थी. आरजेडी से सुनील सिंह ने नामांकन किया. वे पहले भी आरजेडी से एमएलसी थे. आरजेडी के इस निर्णय के बाद ही शिवचंद्र राम ने पार्टी छोड़ी है.

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