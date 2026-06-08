बिहार MLC चुनाव: नामांकन के बाद दरगाह पहुंचे निशांत, बोले- 'अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूं'

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए सोमवार (08 जून, 2026) को पूर्व मंख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने नामांकन दाखिल किया. इसके बाद वे पटना हाई कोर्ट स्थित दरगाह पहुंचे जहां उन्होंने चादर चढ़ाई.

चादर चढ़ाने के बाद मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा, "अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूं... मैं यहां अकसर आता हूं. शांति मिलती है. पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है... जो भरोसा और विश्वास किया है… उसके लिए पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं. मैं ईमानदारी और निष्ठा से कर्तव्य निभाने की कोशिश करूंगा."

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इससे पहले निशांत ने अपने एक्स हैंडल से नामांकन की कुछ तस्वीरों को शेयर किया. लिखा, "माननीय मुख्यमंत्री जी, एनडीए और जद(यू) के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आज मैंने बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव-2026 हेतु अपना नामांकन किया. मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिताजी के आशीर्वाद और जनता के समर्थन से बिहार की प्रगति, सुशासन और जनसेवा के अभियान को हम सभी मिलकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे."

नामांकन के बाद निशांत कुमार पटना के महावीर मंदिर भी पहुंचे. यहां उन्होंने पूजा-अर्चना की. उनके साथ जेडीयू सांसद संजय झा भी रहे. साथ में जेडीयू नेता ललन सर्राफ भी मौजूद रहे.

ललन सिंह बोले- संगठन को एकजुट कर रहे निशांत

निशांत कुमार के नामांकन पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, "निशांत पार्टी के नेता हैं. उन्होंने नामांकन दाखिल किया है. उसके पहले वे मंत्रिपरिषद में शामिल हुए अब आगे बढ़ाएंगे. संगठन को एक जुट कर रहे हैं."

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