Dharmendra Pradhan Resign: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की नई मांग, 'अभी तो...'
Dharmendra Pradhan Resign: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का कहना है कि यह तो शुरुआत है. आगे और लड़ाई है. कन्हैया कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है.
नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में हुए भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने नई मांग कर दी है. उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान तो गए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी है.
कन्हैया कुमार ने एक्स पर लिखा है, "अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है. धर्मेंद्र गए, अब नरेंद्र की बारी है." अपने पोस्ट में कन्हैया कुमार ने आगे लिखा है, "यह जवाबदेही" की शुरुआत है… जारी रहेगा..."
अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) July 25, 2026
धर्मेंद्र गए, अब नरेंद्र की बारी है।
It’s beginning of “Accountability”
to be continued…
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'अफवाह फैलाने…'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले भी कन्हैया कुमार ने आज (शनिवार) एक पोस्ट किया था. पीएम मोदी पर तंज कसते हुए इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "मित्रों, न न friends… आपकी उम्र से डबल एक्सपीरियंस इस रंगा-बिल्ला को झूठ बोलने, अफवाह फैलाने, भड़काने और दंगा कराने का है. ये अब गुड कॉप-बेड कॉप खेल रहे. एक फ्रंट कैमरा से फ्रेंडली हो रहा और दूसरा बैक डोर से स्टूडेंट्स को पिटवा रहा, गिरफ्तार कर रहा, धमकियां दिलवा रहा."
मित्रों, न न friends 😅— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) July 25, 2026
आपकी उम्र से डबल एक्सपीरियंस इस रंगा-बिल्ला को झूठ बोलने, अफ़वाह फैलाने, भड़काने और दंगा कराने का है।
ये अब गुड कॉप-बेड कॉप खेल रहे। एक फ्रंट कैमरा से फ्रेंडली हो रहा और दूसरा बैक डोर से स्टूडेंट्स को पिटवा रहा, गिरफ्तार कर रहा, धमकियां दिलवा रहा।#Resign
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