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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारDharmendra Pradhan Resign: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की नई मांग, 'अभी तो...'

Dharmendra Pradhan Resign: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की नई मांग, 'अभी तो...'

Dharmendra Pradhan Resign: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का कहना है कि यह तो शुरुआत है. आगे और लड़ाई है. कन्हैया कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Jul 2026 03:14 PM (IST)
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नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में हुए भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने नई मांग कर दी है. उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान तो गए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी है.

कन्हैया कुमार ने एक्स पर लिखा है, "अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है. धर्मेंद्र गए, अब नरेंद्र की बारी है." अपने पोस्ट में कन्हैया कुमार ने आगे लिखा है, "यह जवाबदेही" की शुरुआत है… जारी रहेगा..."

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'अफवाह फैलाने…'

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले भी कन्हैया कुमार ने आज (शनिवार) एक पोस्ट किया था. पीएम मोदी पर तंज कसते हुए इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "मित्रों, न न friends… आपकी उम्र से डबल एक्सपीरियंस इस रंगा-बिल्ला को झूठ बोलने, अफवाह फैलाने, भड़काने और दंगा कराने का है. ये अब गुड कॉप-बेड कॉप खेल रहे. एक फ्रंट कैमरा से फ्रेंडली हो रहा और दूसरा बैक डोर से स्टूडेंट्स को पिटवा रहा, गिरफ्तार कर रहा, धमकियां दिलवा रहा."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Jul 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
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