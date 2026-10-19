'तेजस्वी अपने परिवार, पार्टी और सोच में भी फ्लॉप हैं', JDU का करारा हमला

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने तेजस्वी को हर मोर्चे पर फ्लॉप बताते हुए सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी. रजक ने कहा कि तेजस्वी अपने परिवार, पार्टी और सोच में भी फ्लॉप हैं. ऐसे लोगों की बातें नकारात्मक ही होती हैं.

श्याम रजक ने कहा कि वह मां भगवती से भी प्रार्थना करेंगे कि तेजस्वी यादव को सद्बुद्धि मिले और वह सकारात्मक सोच अपनाएं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राज्य और जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन तेजस्वी हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं.

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'सरकार जनता के हित में काम कर रही है'

जदयू महासचिव ने सरकार के कामकाज का बचाव किया. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और जनता के हित में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. ऐसे में विपक्ष को भी सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए. रजक के इस बयान से बिहार में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज होने के संकेत हैं.

पटना, बिहार: जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा, "तेजस्वी यादव जो खुद फ्लॉप हैं, घर में फ्लॉप हैं, परिवार में फ्लॉप हैं, अपने दैनिक जीवन में फ्लॉप हैं, अपने दल के अंदर फ्लॉप हैं, अपनी सोच में फ्लॉप हैं, तो फ्लॉप लोगों की जो बात है, वह नकारात्मक ही बात होगी। मैं तो उनको सलाह दूंगा और माँ भगवती से भी कहूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे कि सकारात्मक सोच लाएं। सरकार जिस तरह से सकारात्मक काम कर रही है राज्य के हित में, जनता के हित में, इनमें हर चीज़ में राजनीति नहीं आती..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 19, 2026

टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर जताई चिंता

श्याम रजक ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर कथित हमले को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि अभिनेता के साथ इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. रजक ने बताया कि अभिनेता के पिता जैकी श्रॉफ उनके पुराने मित्र हैं. उन्होंने कहा कि फिल्मी कलाकार शांति से अपना जीवन बिताते हैं. ऐसे में उन्हें डराने या निशाना बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.

पटना, बिहार: जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर कहा, "महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो इसी तरह की है... जैकी श्रॉफ मेरे बड़े पुराने मित्र हैं और उनके पुत्र टाइगर श्रॉफ के साथ इस तरह की घटना हुई। ये लोग शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सलमान खान शांति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जो लॉरेंस ग्रुप है या और भी जो लोग हैं, वह इस तरह से हरकत करके लोगों को डरा करके उनसे धन संग्रह करना चाहते हैं..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 19, 2026

वसूली के लिए डराने का लगाया आरोप

रजक ने आरोप लगाया कि लॉरेंस ग्रुप और कुछ अन्य लोग इस तरह की घटनाओं के जरिए लोगों को डराकर उनसे धन वसूलना चाहते हैं. उन्होंने इस तरह की गतिविधियों पर चिंता जताई. बता दें कि टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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