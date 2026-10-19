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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'तेजस्वी अपने परिवार, पार्टी और सोच में भी फ्लॉप हैं', JDU का करारा हमला

'तेजस्वी अपने परिवार, पार्टी और सोच में भी फ्लॉप हैं', JDU का करारा हमला

जदयू महासचिव श्याम रजक ने तेजस्वी यादव को नकारात्मक सोच वाला बताते हुए निशाना साधा. टाइगर श्रॉफ पर हमले पर भी चिंता जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Oct 2026 12:57 PM (IST)
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जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने तेजस्वी को हर मोर्चे पर फ्लॉप बताते हुए सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी. रजक ने कहा कि तेजस्वी अपने परिवार, पार्टी और सोच में भी फ्लॉप हैं. ऐसे लोगों की बातें नकारात्मक ही होती हैं.

श्याम रजक ने कहा कि वह मां भगवती से भी प्रार्थना करेंगे कि तेजस्वी यादव को सद्बुद्धि मिले और वह सकारात्मक सोच अपनाएं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राज्य और जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन तेजस्वी हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं.

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'सरकार जनता के हित में काम कर रही है'

जदयू महासचिव ने सरकार के कामकाज का बचाव किया. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और जनता के हित में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. ऐसे में विपक्ष को भी सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए. रजक के इस बयान से बिहार में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज होने के संकेत हैं.

टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर जताई चिंता

श्याम रजक ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर कथित हमले को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि अभिनेता के साथ इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. रजक ने बताया कि अभिनेता के पिता जैकी श्रॉफ उनके पुराने मित्र हैं. उन्होंने कहा कि फिल्मी कलाकार शांति से अपना जीवन बिताते हैं. ऐसे में उन्हें डराने या निशाना बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.

वसूली के लिए डराने का लगाया आरोप

रजक ने आरोप लगाया कि लॉरेंस ग्रुप और कुछ अन्य लोग इस तरह की घटनाओं के जरिए लोगों को डराकर उनसे धन वसूलना चाहते हैं. उन्होंने इस तरह की गतिविधियों पर चिंता जताई. बता दें कि टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 19 Oct 2026 12:57 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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