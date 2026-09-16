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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबाढ़ राहत के 7 हजार रुपये पर पप्पू यादव का सवाल, बोले- 8 लाख परिवार ही क्यों?

बाढ़ राहत के 7 हजार रुपये पर पप्पू यादव का सवाल, बोले- 8 लाख परिवार ही क्यों?

बिहार में बाढ़ राहत के तहत 8.27 लाख परिवारों को 7-7 हजार रुपये देने पर पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने लाभार्थियों के चयन और सूची की पारदर्शिता पर सवाल किया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Sep 2026 02:30 PM (IST)
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पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार की बाढ़ राहत व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को दी जा रही 7-7 हजार रुपये की सहायता राशि के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है.

पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि सरकार करीब 60 लाख लोगों के बाढ़ प्रभावित होने की बात करती है, जबकि 8 लाख परिवारों को ही 7-7 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है. उन्होंने पूछा कि इन परिवारों का चयन किस आधार पर किया गया और इसकी प्रक्रिया क्या है.

यह भी पढ़ें- बिहार में बाढ़ का जायजा लेने आज पहुंचेंगे शिवराज, 15 जिलों का दौरा

8.27 लाख बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में भेजे गए 7-7 हजार

बिहार सरकार ने बीते दिन 15 सितंबर को 8.27 लाख बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 7-7 हजार रुपये की सहायता भेजने की प्रक्रिया शुरू की थी. पप्पू यादव ने इसी संख्या और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. 8,27,472 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 579.23 करोड़ रुपये DBT के जरिए भेजे गए.

पप्पू यादव ने लगाए गंभीर आरोप

सांसद ने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या लाभार्थियों की सूची तैयार करने में पारदर्शिता बरती गई है. उन्होंने आशंका जताई कि कहीं राहत राशि का वितरण राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच तो नहीं किया जा रहा. 

राहत वितरण पर सियासत तेज

बाढ़ के बीच राहत और पुनर्वास को लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है. पप्पू यादव इससे पहले भी राज्य और केंद्र सरकार से अतिरिक्त राहत और व्यापक सहायता की मांग कर चुके हैं. वहीं राज्य सरकार का कहना है कि पात्र प्रभावित परिवारों को DBT के जरिए आर्थिक सहायता दी जा रही है.

यह भी पढ़ें- मधुबनी बॉर्डर पर ‘चाची 420’ गिरफ्तार, पति पहले ही जा चुका जेल

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 16 Sep 2026 02:30 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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