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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिवाली-छठ पर बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी, 15 स्टेशनों पर खास इंतजाम

दिवाली-छठ पर बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी, 15 स्टेशनों पर खास इंतजाम

दिवाली-छठ पर यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए पूर्व मध्य रेलवे 15 स्टेशनों पर 3 नवंबर से वाटरप्रूफ होल्डिंग एरिया शुरू करने की तैयारी में है. यहां टिकट, पानी, CCTV और मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 13 Oct 2026 12:45 PM (IST)
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दीपावली और छठ महापर्व पर बिहार लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं. यात्रियों को स्टेशन पर भीड़ और अव्यवस्था से बचाने के लिए बिहार के 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वाटरप्रूफ अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं. ये होल्डिंग एरिया 3 नवंबर से यात्रियों के लिए शुरू करने की तैयारी है. यहां बैठने, पेयजल, मोबाइल चार्जिंग और ट्रेन की जानकारी जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया है.

पूर्व मध्य रेलवे की यह व्यवस्था पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, गयाजी, हाजीपुर, सोनपुर, बरौनी, सहरसा, भागलपुर, सासाराम और किऊल समेत 15 प्रमुख स्टेशनों पर की जा रही है. होल्डिंग एरिया में यात्रियों को शुद्ध पेयजल, बैठने के लिए कुर्सियां, पंखे, लाइट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराए जाएंगे.

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टिकट और ट्रेन की जानकारी भी मिलेगी

यात्रियों को ट्रेन से जुड़ी जानकारी देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे. भीड़ को मुख्य टिकट काउंटरों तक पहुंचने से रोकने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर, ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) और मोबाइल UTS टिकटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी. इससे यात्रियों को टिकट लेने और ट्रेन का इंतजार करने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है.

हजारों यात्रियों के ठहरने की क्षमता

स्टेशनों पर यात्रियों की संभावित संख्या के अनुसार होल्डिंग एरिया तैयार किए जा रहे हैं. पटना जंक्शन पर 4,000 से 6,000 यात्रियों, दानापुर में 3,000 से 5,000 और राजेंद्र नगर टर्मिनल तथा पाटलिपुत्र जंक्शन पर 2,000 से 4,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुजफ्फरपुर में 3,000 से 4,000, दरभंगा में 2,000 से 3,000, समस्तीपुर में 1,500 से 2,000 और बरौनी में 2,000 से 4,000 यात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है.

CCTV निगरानी और मेडिकल सुविधा

सभी होल्डिंग एरिया में CCTV कैमरों से निगरानी होगी. पाटलिपुत्र रेल परिसर में बनाए गए सेंट्रल वॉर रूम से 15 स्टेशनों की लाइव निगरानी की व्यवस्था होगी. आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे मेडिकल बूथ, अग्निशमन उपकरण और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) व राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे.

त्योहारों के दौरान रेलवे ने विभिन्न मार्गों पर विशेष ट्रेनें भी चलाई हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 23 जोड़ी यानी 46 ट्रेन सेवाओं के जरिए 552 फेरे निर्धारित किए गए हैं. इन सेवाओं से दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 12:45 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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