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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'

बंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'

कोलकाता नगर निगम चुनाव और बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन पर NCPI सांसद काकोली घोष का बयान आया है. उन्होंने बताया कि हमने एक पत्र लिखकर कहा है कि हम NDA का समर्थन करेंगे.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 12:09 PM (IST)
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कोलकाता नगर निगम के आगामी चुनावों और बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन पर NCPI सांसद काकोली घोष ने कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है. घोष ने कहा कि यह साफ है कि हम उस पार्टी के खिलाफ हैं, जो यहां सत्ता में थी, क्योंकि विधानसभा चुनावों में वोटरों ने उनके खिलाफ वोट दिया था.

काकोली घोष ने आगे कहा कि वह पार्टी भी अब नहीं रही और उसका चुनाव चिह्न भी फ्रीज कर दिया गया है. इसलिए अगर हमें चुनाव लड़ना है तो हमें उनके खिलाफ ही लड़ना होगा और अगर हमें उनके खिलाफ लड़ना है तो हमें उनके विरोधियों के साथ जुड़ना होगा. घोष ने आगे बताया कि हमने एक पत्र लिखकर कहा है कि हम NDA का समर्थन करेंगे. जाहिर है हम NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. इसमें कोई शक नहीं है.

कब होंगे कोलकाता नगर निगम चुनाव
बंगाल में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों और 5 नगरपालिकाओं के चुनाव होने की संभावना है. हाल ही में चुनाव आयोग ने जिलाधिकारियों और जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों के अलावा बाली, कलिम्पोंग, कर्सियांग, धुपगुड़ी और हल्दिया नगरपालिकाओं में चुनाव हो सकते हैं.

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा उचित समय पर की जाएगी. आयोग ने कहा कि कोलकाता नगर निगम अधिनियम और हावड़ा नगर निगम अधिनियम की अनुसूची-2 में संशोधन का काम पूरा हो चुका है. योजना के मुताबिक दुर्गा पूजा के तुरंत बाद 27 या 28 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है. 

कौन हैं काकोली घोष दस्तीदार
कोलकाता से सटे बारासात से लगातार 4 बार सांसद काकोली घोष दस्तीदार को विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद ममता बनर्जी ने लोकसभा में मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया था और उनकी जगह उनके प्रतिद्वंद्वी समझे जाने वाले कल्याण बनर्जी को दोबारा उस पद पर नियुक्त कर दिया था. उसके बाद ही काकोली घोष और ममता बनर्जी में अनबन शुरू हो गई थी. इसके कुछ ही दिनों बाद ही वो टीएमसी संसदीय दल में अब तक की सबसे बड़ी बगावत का मुख्य चेहरा बन उभरीं और फिलहाल NCPI में हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 13 Oct 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
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