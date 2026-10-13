बंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'

कोलकाता नगर निगम के आगामी चुनावों और बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन पर NCPI सांसद काकोली घोष ने कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है. घोष ने कहा कि यह साफ है कि हम उस पार्टी के खिलाफ हैं, जो यहां सत्ता में थी, क्योंकि विधानसभा चुनावों में वोटरों ने उनके खिलाफ वोट दिया था.

काकोली घोष ने आगे कहा कि वह पार्टी भी अब नहीं रही और उसका चुनाव चिह्न भी फ्रीज कर दिया गया है. इसलिए अगर हमें चुनाव लड़ना है तो हमें उनके खिलाफ ही लड़ना होगा और अगर हमें उनके खिलाफ लड़ना है तो हमें उनके विरोधियों के साथ जुड़ना होगा. घोष ने आगे बताया कि हमने एक पत्र लिखकर कहा है कि हम NDA का समर्थन करेंगे. जाहिर है हम NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. इसमें कोई शक नहीं है.

कब होंगे कोलकाता नगर निगम चुनाव

बंगाल में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों और 5 नगरपालिकाओं के चुनाव होने की संभावना है. हाल ही में चुनाव आयोग ने जिलाधिकारियों और जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों के अलावा बाली, कलिम्पोंग, कर्सियांग, धुपगुड़ी और हल्दिया नगरपालिकाओं में चुनाव हो सकते हैं.

VIDEO | Kolkata: On the upcoming Kolkata municipal elections and a possible alliance with the BJP, NCPI MP Kakoli Ghosh says, "Nothing has been decided yet, but it is clear that we are against the party that was in power here, as voters voted against it in the Assembly elections. That party is also no longer there, and its symbol has been frozen. So, if we are to contest, we have to contest against them. And if we have to contest against them, we have to align with those who oppose them. We have written a letter stating that we will support the NDA. So, obviously, we will contest alongside the NDA. There is no question about it." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा उचित समय पर की जाएगी. आयोग ने कहा कि कोलकाता नगर निगम अधिनियम और हावड़ा नगर निगम अधिनियम की अनुसूची-2 में संशोधन का काम पूरा हो चुका है. योजना के मुताबिक दुर्गा पूजा के तुरंत बाद 27 या 28 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है.

कौन हैं काकोली घोष दस्तीदार

कोलकाता से सटे बारासात से लगातार 4 बार सांसद काकोली घोष दस्तीदार को विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद ममता बनर्जी ने लोकसभा में मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया था और उनकी जगह उनके प्रतिद्वंद्वी समझे जाने वाले कल्याण बनर्जी को दोबारा उस पद पर नियुक्त कर दिया था. उसके बाद ही काकोली घोष और ममता बनर्जी में अनबन शुरू हो गई थी. इसके कुछ ही दिनों बाद ही वो टीएमसी संसदीय दल में अब तक की सबसे बड़ी बगावत का मुख्य चेहरा बन उभरीं और फिलहाल NCPI में हैं.

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