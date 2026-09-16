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BJP नेता का दावा, दिशा सालियान केस से खुलेगा सुशांत की मौत का राज

बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने दावा किया है कि दिशा सालियान के मामले की जांच से सुशांत की हत्या से जुड़े राज पर से भी पर्दा उठेगा. उन्होंने महाराष्ट्र की पिछली सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Sep 2026 02:30 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले पर सियासी बयानबाजी तेज बढ़ती जा रही है. दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू  ने दावा किया कि अगर दिशा सालियान केस तब सॉल्व हो गया होता, तो सुशांत के कातिल की पहचान पहले ही हो जाती.

उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे पर सत्ता में रहते हुए मामले को प्रभावित करने के भी आरोप लगाए हैं और ये भी दावा किया कि दोनों की हत्याओं में बड़े लोगों का हाथ है जो जांच के बाद सामने आने वाला है. 

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'दिशा केस से खुलेगा सुशांत की मौत राज'

बिहार के सुपौल के छातापुर विधायक नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, "जब सुशांत (सिंह राजपूत) उनकी हत्या हुई थी हम मुंबई गए थे. जिस पल से हमें  वहां की कहानी पता चलीं, हम लगातार यही कहते रहे कि सुशांत की हत्या हुई थी और दिशा सालियान का मर्डर भी उसी से जुड़ा था. अगर दिशा सालियान केस का पर्दाफाश होता, तो सुशांत के कातिल की पहचान उसी समय हो जाती."

बीजेपी विधायक का महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार पर आरोप

बीजेपी विधायक नीरज ने महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाया कि तब की उद्धव ठाकरे की सरकार ने मामले को दबाने के भरसक प्रयास किए थे और सबूतों को भी दबाया ताकि सच बाहर न आ सके.  सुशांत के चचेरे भाई नीरज ने आगे कहा, "हमने बिहार में हल्ला मचाया कि CBI की जांच की मांग की तब जाकर CBI तक मामला पहुंचा, लेकिन CBI को सबूत नहीं मिला. सबूत मिटाने और फैक्ट्स छिपाने की कोशिश की गई."

नीरज ने कहा- जल्द ही सामने आयेगी सच्चाई

बीजेपी विधायक ने दावा किया कि सरकार बदलने के बाद दिशा के पिता ने कोर्ट का रूख किया क्योंकि उन्हें पता था कि बीजेपी सरकार में उन्हें संरक्षण मिलेगा. अंग दिशा के मामले में हत्यारों का पता चलता है तो निश्चित रूप से सुशांत के कातिलों का भी सच सामने आ जाएगा. जांच में सामने आयेगा कि आखिर कौन से बड़े और ताकतवर लोग हत्या में शामिल थे और हत्या के पीछे का मकसद क्या था, वो सब सामने आ जाएगा. 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 की रात एक ऊंची इमारत की मंजिल से नीचे गिरने के कारण हुई थी. इस घटना के बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे. रिपोर्ट्स में तब दावा किया गया था कि सुशांत ने आत्महत्या की थी, लेकिन दोनों की मौत को लेकर परिजनों और दोस्तों का दावा रहा है कि उनकी हत्या की गई थी.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुंबई की एक निचली अदालत में सुशांत की हत्या के मामले की एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और इसे आत्महत्या करार दिया था. हालांकि, दिशा की मौत का मामला बिना FIR दर्ज किए बिना ही इसे केवल एक्सीडेंटल डेथ मान लिया था. इस मामले पर दिशा के पिता ने दोबारा जांच की अपील की तो सितंबर 2026 में बंबई हाई कोर्ट ने मामले की CBI जांच के आदेश दिए हैं. 

दिशा सालियान की मौत मामले में CBI की एंट्री! बॉम्बे HC के आदेश के बाद FIR

 

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 16 Sep 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Sushant Singh Rajput Disha Salian BIHAR NEWS
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