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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चररबी की बुवाई से पहले किसान करें ये काम, बचेगा पानी और घटेगा खर्च

रबी की बुवाई से पहले किसान करें ये काम, बचेगा पानी और घटेगा खर्च

रबी सीजन में अच्छी पैदावार के लिए खेत खाली होते ही तैयारी शुरू करना जरूरी है. ड्रिप सिंचाई, प्राकृतिक और जैविक खाद के इस्तेमाल से किसान मिट्टी की नमी बचाने और खेती का खर्च घटाने में मदद पा सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 13 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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Rabi Crops Sowing: खरीफ की फसल कटने के बाद खेत खाली होते ही किसानों के सामने अगली फसल की तैयारी की चुनौती होती है. अक्टूबर में रबी सीजन की शुरुआत के साथ किसान गेहूं, सरसों और सब्जियों जैसी फसलों की बुवाई की योजना बनाने लगते हैं. लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कब बदल जाए, कहना मुश्किल है. कहीं बारिश ज्यादा हो रही है तो कहीं पानी की कमी परेशान कर रही है. ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि, किसान खेत में बची नमी को संभालकर रखें और बुवाई से पहले कुछ जरूरी काम कर लें. इससे पानी की बचत होगी और खेती का खर्च घटाने में भी मदद मिल सकती है.

खरीफ की फसल कटने के बाद खेत को ज्यादा दिनों तक खाली न छोड़ें. उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों की कटाई के बाद खेत की हालत देखकर कल्टीवेटर चलाएं और मिट्टी को अगली फसल के लिए तैयार करें. अगर खेत में नमी है, तो उसका सही इस्तेमाल करें. सब्जियां उगाने वाले किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूलगोभी की तैयार नर्सरी के पौधों की रोपाई कर सकते हैं. 

मेड़-नाली बनाकर बचाएं मिट्टी की नमी

बारिश का कोई भरोसा नहीं होने पर खेत की नमी बचाना बेहद जरूरी हो जाता है. इसके लिए किसान मेड़-नाली का तरीका अपना सकते हैं. खेत में मेड़ और नालियां बनाने से पानी को सही दिशा में रखने और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने में मदद मिलती है. सब्जियों में ड्रिप सिंचाई भी फायदेमंद हो सकती है. इससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है जिससे बर्बादी कम होती है.

सूखी घास और फसल के अवशेष 

खेत की मिट्टी जल्दी न सूखे, इसके लिए किसान सूखी घास, पुआल और फसल के दूसरे अवशेषों को पौधों के आसपास बिछा सकते हैं. इसे नेचुरल मल्चिंग कहते हैं. इससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है और खरपतवार भी कम उगते हैं. धीरे-धीरे ये अवशेष सड़कर मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने में भी मदद करते हैं. इससे प्लास्टिक मल्चिंग पर होने वाला खर्च भी बच सकता है.
रबी की बुवाई से पहले किसान करें ये काम, बचेगा पानी और घटेगा खर्च

यह भी पढ़ें: गन्ने की नई किस्म CoS.23232 की भारी मांग, आखिर क्या है इसमें खास?

जैविक खाद डालें, लेकिन मात्रा का रखें ध्यान

कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक, एक हेक्टेयर खेत में करीब 50 क्विंटल गोबर की खाद या 10 से 20 क्विंटल केंचुआ खाद डाली जा सकती है. हालांकि, खाद कितनी डालनी है, यह खेत की मिट्टी और फसल की जरूरत पर निर्भर करता है. यूरिया, फॉस्फोरस और पोटाश जैसी खादों का इस्तेमाल भी मिट्टी की जांच कराने और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के हिसाब से करना चाहिए. जरूरत से ज्यादा खाद डालने पर खेती का खर्च बढ़ सकता है और फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है.

ड्रिप से पानी के साथ खाद भी दें

सब्जियों की खेती में ड्रिप सिंचाई यानी बूंद-बूंद पानी देने वाली तकनीक से घुलने वाली खाद भी पौधों तक पहुंचाई जा सकती है. इससे पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी और पोषण मिलता है. हालांकि, खाद कितनी डालनी है, यह फसल की जरूरत के अनुसार ही तय करें.

यह भी पढ़ें: कैसी है खेत की मिट्टी की सेहत? ऐसे करें जांच

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Rabi Sowing
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