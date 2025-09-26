हिंदुत्व एवं सनातन विचारधारा के साथ शुद्ध रूप से राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बाद भारतीय राजनीति में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है. हाल हीं में जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है और अभी से बिहार के चुनाव पर धार्मिक रंग चढ़ने लगा है. जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार को गौ रक्षा संकल्प यात्रा के क्रम में डेहरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित किया.

'आई लव मोहम्मद सिर्फ दिखावा'

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार में 'आई लव मोहम्मद' के चल रहे ट्रेंड पर कहा कि प्यार करने वालों को ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती. हमने सच्चा प्यार करने वालों को ऐसा करते कभी नहीं देखा. वहीं शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि 'कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है.' उन्होंने आगे कहा कि 'इश्क मुश्क खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, दाबे से यह ना दबे जानत सकल जहान. उन्होंने कहा कि यह ट्रेंड सिर्फ दिखावा है और वास्तविक प्यार ढिंढोरा पीटने की अपेक्षा नहीं रखता.

नीतीश कुमार को बताया बुजुर्ग

वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि बिहार में 20 वर्षों तक नीतीश कुमार ने अच्छा राज किया, लेकिन अब वे वृद्ध हो चुके हैं और उन्हें सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए. उन्होंने अपना मत जाहिर करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने सब कुछ किया है और अब उन्हें नौजवानों को रास्ता देना चाहिए.

दरअसल 'आई लव मोहम्मद' का पूरा मामला कानपुर के रावतपुर इलाके से शुरू हुआ था. सितंबर की शुरुआत में बाराफत के जुलूस के दौरान, मुस्लिम युवकों ने "आई लव मोहम्मद" लिखे पोस्टर और बैनर लगाए. स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे एक नई परंपरा बताते हुए इसका विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए बैनर हटा दिए और नौ नामजद और 15 अन्य लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की. इसी के बाद से पूरे देश के मुसलमान आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं या कह रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Priyanka Gandhi: मोतिहारी में फिर टूटता पप्पू यादव का दिल! प्रियंका गांधी के इशारे ने बचा लिया