हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPriyanka Gandhi: मोतिहारी में फिर टूटता पप्पू यादव का दिल! प्रियंका गांधी के इशारे ने बचा लिया

Priyanka Gandhi: मोतिहारी में फिर टूटता पप्पू यादव का दिल! प्रियंका गांधी के इशारे ने बचा लिया

Har Ghar Adhikar Rally: मोतिहारी में अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सत्ता का लोभी बताया. कहा कि इन लोगों ने सत्ता में रहने के लिए नफरत की राजनीति की.

By : नसरीन फातमा | Updated at : 26 Sep 2025 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

हर घर अधिकार रैली कार्यक्रम के तहत सांसद प्रियंका गांधी शुक्रवार को मोतिहारी पहुंची, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया. वहीं एक बार फिर मोतिहारी में मंच पर भाषण देने से पप्पू यादव को दरकिनार किया गया, लेकिन समय रहते प्रियंका गांधी के इशारे पर पप्पू यादव को भाषण देने का मौका मिला. अपने संबोधन में पप्पू यादव ने प्रियंका और राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध दिए.

प्रियंका गांधी का मोदी और शाह पर निशाना

वहीं कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के बाद भाषण के बाद पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि भूषण राय के समापन भाषण के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ. इससे पहले अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सत्ता का लोभी बताया. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वोट हासिल करने और सत्ता में बने रहने के लिए धर्म और नफरत की राजनीति का इस्तेमाल किया है. महागठबंधन और कांग्रेस देश के संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं. बिहार की जनता पिछले बीस सालों से संघर्ष कर रही है. यह संघर्ष अब खत्म होना चाहिए. 

इस दौरान प्रियंका गांधी ने पेपर लीक पर भी बोला और कहा कि "सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है. हम आपको पेपर लीक से मुक्ति दिलाना चाहते हैं. हम खाली पदों को भरना चाहते हैं. आपका भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हैं. सिर्फ मेरे कहने से यकीन मत कीजिए, जहां भी हमारी सरकार होगी, हम ये स्थिति दे सकते हैं. हम बहनों को हर महीने 1500 रुपये पेंशन और हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी के साथ जमीन का मालिकाना हक देना चाहते हैं. हम बिहार बनाओ निधि देंगे. हम एमएसपी की गारंटी देंगे."

पटना में 2000 महिलाओं से की बातचीत 

बता दें कि शुक्रवार को ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में 2000 महिलाओं से बातचीत की. इन महिलाओं में मनरेगा मजदूर, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, वकील और डॉक्टर शामिल थीं. प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं से अपील की कि वे इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार को हराएं. उन्होंने एनडीए सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर भी हमला बोला और कहा कि सिर्फ वोट और चुनाव जीतने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार को पता है कि आपके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता. 

ये भी पढ़ें: ‘I love Mohammad’ से सवाल पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का तर्क- प्यार निगाहों से होता है, जुबान से नहीं"

About the author नसरीन फातमा

नसरीन फातमा को डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 10 साल का अनुभव है. राजनीतिक और समाजिक मुद्दों के अलावा  इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखती हैं. ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ अखबारों में लेख प्रकाशित हुए हैं. इस समय एबीपी लाइव में कार्यरत हैं.
Read
Published at : 26 Sep 2025 05:35 PM (IST)
Tags :
PRIYANKA GANDHI PAPPU YADAV Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम
टेलीविजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
नायरा की सास हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम
टेलीविजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
नायरा की सास हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार
Priyanka Gandhi: मोतिहारी में फिर टूटता पप्पू यादव का दिल! प्रियंका गांधी के इशारे ने बचा लिया
मोतिहारी में फिर टूटता पप्पू यादव का दिल! प्रियंका गांधी के इशारे ने बचा लिया
ब्यूटी
Hair Texture Change After Pregnancy: गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
शिक्षा
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget