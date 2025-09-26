मोतिहारी में फिर टूटता पप्पू यादव का दिल! प्रियंका गांधी के इशारे ने बचा लिया

हर घर अधिकार रैली कार्यक्रम के तहत सांसद प्रियंका गांधी शुक्रवार को मोतिहारी पहुंची, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया. वहीं एक बार फिर मोतिहारी में मंच पर भाषण देने से पप्पू यादव को दरकिनार किया गया, लेकिन समय रहते प्रियंका गांधी के इशारे पर पप्पू यादव को भाषण देने का मौका मिला. अपने संबोधन में पप्पू यादव ने प्रियंका और राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध दिए.

प्रियंका गांधी का मोदी और शाह पर निशाना

वहीं कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के बाद भाषण के बाद पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि भूषण राय के समापन भाषण के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ. इससे पहले अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सत्ता का लोभी बताया. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वोट हासिल करने और सत्ता में बने रहने के लिए धर्म और नफरत की राजनीति का इस्तेमाल किया है. महागठबंधन और कांग्रेस देश के संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं. बिहार की जनता पिछले बीस सालों से संघर्ष कर रही है. यह संघर्ष अब खत्म होना चाहिए.

इस दौरान प्रियंका गांधी ने पेपर लीक पर भी बोला और कहा कि "सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है. हम आपको पेपर लीक से मुक्ति दिलाना चाहते हैं. हम खाली पदों को भरना चाहते हैं. आपका भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हैं. सिर्फ मेरे कहने से यकीन मत कीजिए, जहां भी हमारी सरकार होगी, हम ये स्थिति दे सकते हैं. हम बहनों को हर महीने 1500 रुपये पेंशन और हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी के साथ जमीन का मालिकाना हक देना चाहते हैं. हम बिहार बनाओ निधि देंगे. हम एमएसपी की गारंटी देंगे."

पटना में 2000 महिलाओं से की बातचीत

बता दें कि शुक्रवार को ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में 2000 महिलाओं से बातचीत की. इन महिलाओं में मनरेगा मजदूर, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, वकील और डॉक्टर शामिल थीं. प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं से अपील की कि वे इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार को हराएं. उन्होंने एनडीए सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर भी हमला बोला और कहा कि सिर्फ वोट और चुनाव जीतने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार को पता है कि आपके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता.

ये भी पढ़ें: ‘I love Mohammad’ से सवाल पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का तर्क- प्यार निगाहों से होता है, जुबान से नहीं"