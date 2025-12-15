हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'14 करोड़ लोगों को सम्मान मिला', नितिन नबीन को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी तो बोले शाहनवाज हुसैन

'14 करोड़ लोगों को सम्मान मिला', नितिन नबीन को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी तो बोले शाहनवाज हुसैन

Nitin Nabin BJP National President: शाहनवाज हुसैन ने नितिन नवीन को लेकर कहा कि वह बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं. नितिन नबीन संगठन को बहुत अच्छे से जानते हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 15 Dec 2025 03:09 PM (IST)
बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को कहा कि उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए बहुत काम किया है. आईएएनएस से बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बिहार और पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, को एक युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मिला है.

शाहनवाज ने कहा, "नितिन नबीन महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं. उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए बहुत काम किया है. वह बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं. मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष युवा है. इससे खुशी की बात दूसरी नहीं हो सकती. पूरा बिहार जश्न में डूब गया है. पीएम मोदी को बिहार ने सम्मान दिया, केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार को सम्मान दिया. 14 करोड़ लोगों को सम्मान मिला है. नितिन नबीन संगठन को बहुत अच्छे से जानते हैं."

संजय जायसवाल बोले- 'बहुत गर्व की बात'

नितिन नबीन को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. बिहार में बहुत खुशी है. नितिन नबीन पिछले 25 सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं. जब सब कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब उन्होंने हर बूथ को अच्छे से संभाला और सरकार बनाने में मदद की. मुझे पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में भाजपा नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी.

एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बिहार से पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन को ढेर सारी बधाइयां. बिहार के लिए आज गौरव का दिन है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एक बिहार के युवा हैं. बिहार बीजेपी में शायद ही ऐसा कोई कार्यकर्ता हो जो इनसे सीधे जुड़ा हुआ न हो. मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वे नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होंगे. नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार.

Published at : 15 Dec 2025 03:08 PM (IST)
