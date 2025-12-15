PM मोदी के खिलाफ लगे विवादित नारे पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार…'

कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों के बाद विवाद जारी है. अब इस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है. सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गाय, जेवर, सांड, क्या-क्या नहीं बोले हैं? नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा था, डीएनए से बड़ी गाली होती है क्या?

पप्पू यादव ने कहा , "कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई. किसी कार्यकर्ता ने कहीं पर कुछ भी कहा हो, वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना. सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा. प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया. प्रदूषण, आतंकवादी हमलों जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, तो समझिए इस देश के प्रति सरकार गंभीर नहीं है."

'तबाह हो रही मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी'

सांसद पप्पू यादव ने कहा, "एक बच्ची ने कहा कि पप्पू अंकल ऑनलाइन एजुकेशन करा दीजिए… नहीं तो कोई बच्चे नहीं बचेंगे. ये एक प्रतिशत लोग जो सदन आते हैं उनके बच्चे, पत्नी, परिवार को क्या लेना देना है? मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है."

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के रामलीला मैदान में बीते रविवार (14 दिसंबर, 2025) को कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में भी नारे लगे. रैली में जयपुर सिटी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' जैसा विवादित बयान दिया. उन्होंने आज (सोमवार) एएनआई से यह भी कहा कि वह किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगी. उनके बयान के बाद लगातार सियासत तेज हो गई है. बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं. उधर मंजू लता का कहना है कि यह नारा जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति है और वह आज भी अपने शब्दों पर कायम हैं.

यह भी पढ़ें- नितिन नबीन के लिए RJD ने कह दी बड़ी बात, 'बिहार का लाल…', JDU ने तारीफ में क्या कहा?